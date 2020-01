Lukas Podolski: Das Risiko ist für den 1. FC Köln zu groß

Die Gerüchte gibt es schon länger. Seit Mittwoch wird es konkreter. Kehrt Lukas Podolski wirklich als Spieler zurück zum 1. FC Köln? Zu seinem Herzensklub, mit dem er schon drei Mal aus der Bundesliga absteigen musste? Man mag es kaum glauben. Will er wirklich das Risiko eingehen, vier Mal mit seiner großen Liebe abzusteigen? Er würde mit Oka Nikolov (vier Mal mit Eintracht Frankfurt) und Peter Peschel (vier Mal mit dem VfL Bochum) gleichziehen.

Vor allem aber anders gefragt: Will sich der FC eine erneute Rückkehr mit all seinen Begleiterscheinungen wirklich antun? Fakt ist: Ende Januar läuft sein Vertrag in Japan aus, er kann ablösefrei wechseln. Und eins vorweg: Lukas Podolski hat auch in den drei Jahren, in denen er mit Köln in Liga zwei abstieg, seine Quote geliefert. 2003/2004 traf er zehn Mal in 19 Spielen. 2005/2006 steuerte er in 32 Begegnungen 19 Scorerpunkte bei. Und 2011/2012 traf er in 29 Spielen 18 Mal, bereitete acht weitere Treffer vor. Eine tolle Bilanz, doch kann er das wiederholen? Skepsis muss zumindest erlaubt sein.

Köln-Trainer Markus Gisdol setzt auf junge Spieler

Klar ist nur eins: Die Mannschaft hat sich im Abstiegskampf gerade gefunden. Drei Siege in Folge hievten den FC vor der Winterpause von den Abstiegsplätzen. Mit einem mutigen Motto 'Jugend forscht'. Trainer Markus Gisdol setzte etablierte Spieler auf die Bank und brachte mehrere junge Wilde, die ihre Sache gut gemacht haben.

Wenn Podolski jetzt verpflichtet wird, dreht sich alles um den kölschen Prinzen - ausnahmslos. Da kann der Spieler gar nichts für, aber so ist die DNA der Stadt. Kommt Prinz Poldi nach Köln, dann sind alle anderen Themen Makulatur. Dann interessieren die Eisdielen und Dönerläden des 34-Jährigen mehr als jedes Tor seiner Mitspieler.

Lukas Podolski ist im Spätherbst seiner Karriere

So ist es schwer, eine Mannschaft zu einen. Viel wichtiger als die Nebengeräusche ist aber vor allem eine Frage: Kann Podolski dem FC sportlich weiterhelfen? In der Hinrunde fiel der FC oftmals dadurch auf, dass die Mannschaft deutlich weniger Kilometer abspulte als der Gegner und deutlich weniger Zweikämpfe gewann. Zwei Punkte, die nicht zu Poldis Trümpfen gehören. Früher hieß es in Köln: Trifft er nicht, spielt Köln zu zehnt. Im Spätherbst seiner Karriere wird sich daran vermutlich nicht viel geändert haben.

Zudem scheint es fraglich, wie der Routinier damit umgeht, wenn er mal nicht von Beginn an spielen würde. Das müsste geklärt sein, glasklar. Denn auch das fiel früher auf. Als Einwechselspieler war der 130-fache Nationalspieler alles – nur keine Bank. Bis er von der Bank auf Temperatur kam, war das Spiel meistens abgepfiffen.

Köln-Fans wünschen sich ein Happy End

Viele Fans wünschen sich eine Rückkehr – nicht nur nach der aktiven Karriere – auch jetzt schon. Man mag es ihnen nicht verdenken, als Fußballromantiker wünscht man sich nach so vielen Tiefschlägen einfach ein Happy End und einen Podolski, der seinen FC dann doch zum Klassenerhalt schießt. Doch vermutlich sollte man lieber die Fakten sprechen lassen und die besagen, dass das Risiko einer Rückholaktion viel größer wäre als die Chance, den vierten Abstieg mit Podolski zu verhindern.