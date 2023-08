Man Citys Laporte vor Wechsel zu Ronaldo-Club Al-Nassr

Manchester Der spanische Fußball-Nationalspieler Aymeric Laporte steht laut einem Bericht vor einem Wechsel vom englischen Meister Manchester City zum saudi-arabischen Club Al-Nassr.

Nach Informationen des Senders BBC haben sich die Cityzens mit dem Verein von Cristiano Ronaldo auf eine Ablösesumme für den 29 Jahre alten Abwehrspieler geeinigt. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt. Neben Ronaldo steht seit Kurzem auch der ehemalige Bayern-Profi Sadio Mané bei Al-Nassr unter Vertrag.

Aymeric Laporte war 2018 von Athletic Bilbao zu Man City gekommen. Noch in der Saison 2021-22 war er Stammspieler. Doch in der vergangenen Spielzeit, in der Manchester das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League gewann, blieb Laporte häufig auf der Bank, weil Trainer Pep Guardiola auf Manuel Akanji und Nathan Ake setzte. Mit Josko Gvardiol, der von RB Leipzig kam, hat Man City zudem einen weiteren Verteidiger verpflichtet.