Manchester City: Für Pep Guardiola zählt nur der Titel

Manchester. Nach langem Anlauf ist Manchester City unter dem Startrainer Pep Guardiola stark wie nie. Im Halbfinale der Champions League geht's gegen PSG.

Pep Guardiola hat die Fußballwelt gerade wieder einmal daran erinnert, dass er ein Seriensieger ist. Nach dem überlegenen 1:0-Erfolgs seiner Mannschaft im Finale des englischen Ligapokals gegen Tottenham Hotspur streckte der Trainer von Manchester City vier Finger in die Luft – als Zeichen dafür, dass er die Mannschaft zum vierten Mal nacheinander zum Triumph in diesem Wettbewerb geführt hat. Guardiola legt Wert darauf, dass diese Leistung anerkannt wird, alles andere empfände er als despektierlich seinen Spielern, dem Trainerteam und ihm selbst gegenüber. Doch die Wahrheit ist natürlich, dass er an anderen Erfolgen gemessen wird als am Ligapokal.