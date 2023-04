Manchester City im Schongang mit 3:1 gegen Leicester

Manchester Manchester City stimmt sich mit einem lockeren Sieg auf das zweite Duell mit dem FC Bayern ein. Erling Haaland trifft doppelt - und stellt einen Rekord auf.

Der englische Fußballmeister Manchester City hat sich vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern am Mittwoch in der heimischen Liga keine Blöße gegeben. Das Team von Trainer Pep Guardiola siegte mühelos mit 3:1 (3:0) gegen das stark abstiegsbedrohte Leicester City und bleibt an Tabellenführer FC Arsenal dran.

John Stones (5. Minute) und der norwegische Stürmerstar Erling Haaland mit einem Doppelpack (13./Handelfmeter/25.) machten schon in der ersten Hälfte alles klar für die deutlich überlegenen Cityzens. Der ehemalige Dortmunder Haaland wurde daraufhin bereits in der Halbzeitpause ausgewechselt.

Haaland mit 32 Toren nach 30 Ligaspielen

Mit nun 32 Treffern nach 30 Spielen egalisierte Haaland vorzeitig den Rekord für die meisten Premier-League-Tore innerhalb einer Saison mit 38 Spieltagen. Nur noch Andrew Cole (in der Saison 1993-94) und Alan Shearer (1994-95) mit jeweils 34 Toren liegen vor ihm. Beide stellten ihre Bestmarken allerdings in Spielzeiten mit 40 Spieltagen auf.

Nach 60 Minuten nahm Guardiola auch Kevin De Bruyne vorzeitig aus dem Spiel. Man City tat in der Folge weniger und ließ Leicester gewähren. Das bestrafte Kelechi Iheanacho (75.) mit seinem Treffer. Mehr gelang den Gästen nicht, auch weil Iheanacho in der Nachspielzeit den Pfosten traf.

In der Liga-Tabelle hat Man City drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. Die beiden Konkurrenten treffen am 26. April in Manchester im direkten Duell aufeinander. City hat die bessere Tordifferenz. Ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München am Mittwoch geht Man City nach dem 3:0 im Hinspiel als klarer Favorit.