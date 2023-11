Manchester City vermeldet Rekordeinnahmen

London Der Fußballclub Manchester City steht für Erfolg - und viel Geld. Und die wirtschaftlichen Kennzahlen werden immer besser.

Triple-Champion Manchester City hat in der vergangenen Saison Rekordeinnahmen in Höhe von 712,8 Millionen Pfund (rund 818 Millionen Euro) eingefahren. Das sind 99,8 Millionen Pfund mehr als im Vorjahreszeitraum.

In seinem Jahresbericht für die Saison 2022/23 gab der Champions-League-Sieger und englische Fußball-Meister zudem einen Rekordgewinn von 80,4 Millionen Pfund (rund 92,3 Millionen Euro) bekannt. Das ist ein Plus von 41,7 Millionen Pfund und doppelt so viel wie in den vergangenen zwölf Monaten.

Wachstum bei drei Haupteinnahmequellen

Zum Vergleich: Der FC Bayern München verkündete gerade für die vergangene Spielzeit einen Rekordumsatz von 854,2 Millionen Euro. Dabei machten die Bayern einen Gewinn von 54,5 Millionen Euro.

Bei seinen drei Haupteinnahmequellen Werbung, Medienrechte und Spieltagseinnahmen verzeichnete Manchester City im Vergleich zum Vorjahr jeweils ein deutliches Wachstum. City hat seit der mehrheitlichen Übernahme durch die Herrscherfamilie des arabischen Emirats Abu Dhabi unter Trainer Pep Guardiola fünf der letzten sechs Premier-League-Titel gewonnen. In der Vorsaison kam dazu der Triumph in der Königsklasse und im FA Cup.

City sah sich in der jüngeren Vergangenheit wegen seiner Ausgaben unter anderem für Ausnahmestürmer Erling Haaland, Kevin de Bruyne und Jack Grealish Anschuldigungen wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play ausgesetzt. 2020 konnte City eine zweijährige Sperre der UEFA für europäische Wettbewerbe vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas abwenden. Die Premier League wirft City rund 80 mutmaßliche Verstöße gegen ihre Finanzregeln und 30 weitere Verstöße wegen angeblicher Nichtkooperation bei einer Untersuchung vor.