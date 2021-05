Manchester United und Villareal bestreiten Europa-League-Finale

Manchester-United-Profi Edinson Cavani feiert ein Tor gegen AS Rom - und den Finaleinzug in der Europa League.

Essen. Manchester United reicht gegen Rom eine knappe 2:3-Niederlage, VIllareal genügt ein 0:0 gegen den FC Arsenal für den Finaleinzug.

Manchester United und der FC Villareal bestreiten das Endspiel der Fußball-Europa-League. Eine Woche nach dem 6:2 im Hinspiel verlor der Tabellenzweite der englischen Premier League am Donnerstagabend zwar mit 2:3 (1:0) das Halbfinal-Rückspiel beim AS Rom, kam aber trotzdem ungefährdet weiter. Der FC Villareal verhinderte ein englisches Finale wie in der Champions League durch ein 0:0 beim FC Arsenal. Die Spanier zogen dank des 2:1-Erfolges im Hinspiel ins Finale ein, das am 26. Mai im polnischen Danzig stattfindet. Drei Tage darauf stehen sich Manchester City und der FC Chelsea in Istanbul im Endspiel der Königsklasse gegenüber. (dpa)

