ManCity-Star De Bruyne neuer Kapitän bei Belgien

Brüssel Mittelfeldstar Kevin De Bruyne wird nächsten Dienstag die belgische Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Deutschland auf das Feld führen.

Mittelfeldstar Kevin De Bruyne wird nächsten Dienstag die belgische Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Deutschland auf das Feld führen.

Der 31-Jährige ist der neue Kapitän der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco, nachdem Eden Hazard seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte. Das teilte der belgische Verband RBFA mit. Als Stellvertreter werden Torhüter Thibaut Courtois von Real Madrid und Inter-Stürmer Romelu Lukaku fungieren.

De Bruyne, der mit Manchester City im Champions-League-Viertelfinale auf den FC Bayern München trifft, wird seine neue Rolle am Freitag gegen Schweden erstmals ausüben. Vier Tage später (20.45 Uhr/RTL) wartet dann das Duell mit der DFB-Elf in Köln. „Ich bin stolz, Kapitän zu werden. Ich spiele schon lange im Nationalteam und das ist eine Ehre für mich, unser Land und die Roten Teufel“, sagte De Bruyne, der 25 Tore in 97 Länderspielen erzielte.