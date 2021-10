Meinerzhagen-Torwart Focher freut sich für Ex-BVB-Star Sahin

Meinerzhagen/Antalya. Nuri Sahin wird überraschend Trainer bei Antalyaspor. Johannes Focher kennt ihn bereits aus BVB-Zeiten. In Meinerzhagen trafen sie sich wieder.

Am Sonntag waren schon die Spekulationen in der Kabine des Oberligisten RSV Meinerzhagen losgegangen. Nuri Sahin war wie so oft beim Spiel seines Heimatvereins. Wann immer es die Zeit im hektischen Profialltag zugelassen hatte, stand der 33-Jährige hier als Trainer an der Seitenlinie. Diesmal brachte er eine Neuigkeit aus der Türkei mit: Sein türkischer Klub Antalyaspor hat sich von Trainer Ersun Yanal getrennt. „Viele Spieler haben sich gedacht: Das wäre doch jetzt für ihn der perfekte Zeitpunkt, um die Trainerkarriere im Profibereich zu starten“, sagt Meinerzhagens Torwart Johannes Focher. „Natürlich gehören da immer zwei Seiten zu. Umso schöner, dass es jetzt wirklich geklappt hat.“