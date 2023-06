Messi und Argentinien bezwingen wie bei WM Australien

Peking Angeführt vom spielfreudigen Superstar Lionel Messi hat Fußball-Weltmeister Argentinien das erste von zwei Testspielen bei einer Asien-Reise gewonnen.

Angeführt vom spielfreudigen Superstar Lionel Messi hat Fußball-Weltmeister Argentinien das erste von zwei Testspielen bei einer Asien-Reise gewonnen.

Der Kapitän der Nationalmannschaft erzielte in Peking bereits in der 2. Minute mit einem feinen Linksschuss das erste Tor für die Südamerikaner beim 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Australien. Laut argentinischen Medien war Messis 103. Treffer für die Auswahl nach nur 79 Sekunden sogar das schnellste seiner Karriere.

Vor 70 000 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Arbeiterstadion erhöhte German Pezzella (68.) per Kopf zum verdienten Erfolg in der Revanche für das Achtelfinale bei der WM im Dezember in Katar, das Argentinien in Doha mit 2:1 gewonnen hatte.

Von China aus reisen die Argentinier weiter nach Jakarta, wo sie am Montag ein Freundschaftsspiel gegen Indonesien bestreiten. Für den Weltmeister ist es die letzte offizielle Begegnung vor Beginn der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Dort treffen der 35-jährige Messi und seine Teamkollegen im September zunächst auf Ecuador sowie Bolivien.