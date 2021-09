Mit dem FC Bayern muss Europa auch in dieser Saison rechnen

Essen. Barcelona dürfte sich fürs Erste aus der europäischen Elite verabschiedet haben. Der FC Bayern aber kann es mit allen aufnehmen. Ein Kommentar.

Wenn Matthias Sammer das Wort ergreift, hört die Fußball-Branche zu. Der Mann palavert nicht, der hat was zu sagen. Beim 3:0-Sieg des FC Bayern beim FC Barcelona zum Start der Champions League war der Europameister von 1996 als Experte für den Streamingdienst Amazon Prime im Einsatz. Sein Fazit: „Bayern gehört für mich zu den Favoriten dieser Saison. Gegen Bayern in dieser Verfassung verlieren die meisten.“ Das ist so früh in dieser Saison eine mutige Aussage. Aber sie hat einen fundierten Hintergrund.