Mit RB Leipzig ist wieder zu rechnen - auch dank Max Eberl

Max Eberl (r.), Sportvorstand von RB Leipzig, sitzt mit Sportdirektor Rouven Schröder (l.) in Mönchengladbach auf der Tribüne.

Essen. RB Leipzig verlor im Sommer wichtige Spieler, startete aber stark in die neue Saison. Max Eberl lag mit seinen Transfers richtig. Ein Kommentar.

Es gibt nichts, was nicht gemessen wird im Fußball, und somit durfte es nicht sonderlich überraschen, dass ein Digital-Unternehmen am Dienstag verkündete, dass RB Leipzig bereits Meister sei – wenn auch in dem sehr eigenwilligen Bereich „Nachhaltigkeit der Vereinswebseiten. Die Startseite des Pokalsiegers verbraucht pro Aufruf weniger CO2 als die der übrigen Bundesligisten. Klar, mögen Spötter sagen, es braucht ja nicht viel Energie, um die gesamte Vereinschronik zu laden.