Möglicher Wechsel: Füllkrug holt sich Rat bei Flick

Berlin Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug will sich beim Nachdenken über einen möglichen Vereinswechsel mit dem Bundestrainer beraten.

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug will sich beim Nachdenken über einen möglichen Vereinswechsel mit dem Bundestrainer beraten.

„Am Ende ist es meine Entscheidung, dennoch werde ich natürlich auch mit Hansi Flick darüber reden, weil ich glaube, dass er ein guter Ratgeber ist“, sagte der Profi des SV Werder Bremen dem RND. Über einen Abschied des Bundesliga-Torschützenkönigs wird seit Wochen spekuliert. In diesem Sommer könnte Werder eine Ablöse für den 30 Jahre alten Stürmer kassieren.

„Es hängt an vielen Faktoren, vor allem auch an Werder, mit denen die Gespräche noch nicht so weit fortgeschritten sind“, sagte Füllkrug. „Viel Neues gibt es nicht, trotzdem bin ich entspannt.“ Auch eine Vertragsverlängerung beim Bundesligisten hatte Füllkrug nie ausgeschlossen.