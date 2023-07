Mount verabschiedet sich von Chelsea

London Der englische Fußball-Nationalspieler Mason Mount hat sich mit einer Video-Botschaft von den Fans des FC Chelsea verabschiedet. Damit dürfte der erwartete Wechsel zu Manchester United unmittelbar vor dem Vollzug stehen.

Der Rekordmeister soll laut britischen Medien für den 24-Jährigen umgerechnet zunächst knapp 64 Millionen Euro überweisen. Die Summe könne dank Bonuszahlungen noch um einige Millionen steigen.

„Angesichts der Spekulationen in den vergangenen Monaten wird es Euch nicht überraschen, dass ich mich entschieden habe, Chelsea zu verlassen“, sagte Mount in seiner gut einminütigen Stellungnahme. „Ich denke, dass Ihr mehr verdient habt als nur eine schriftliche Mitteilung. Deswegen möchte ich Euch direkt sagen, wie dankbar ich für Eure Unterstützung in den vergangenen 18 Jahren bin“, ergänzte er. Die Entscheidung für den Abschied sei zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere die richtige für ihn.

Mount wird bei Manchester United den Berichten zufolge einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnen. Der Mittelfeldspieler war seit der Jugend für Chelsea aktiv und bestritt bei der vergangenen WM in Katar vier Spiele für die englische Auswahl.