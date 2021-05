1:2-Niederlage - MSV Duisburg gelingt keine Wiedergutmachung

Meppen. Der MSV Duisburg verabschiedet sich mit einer 1:2-Niederlage beim SV Meppen in die Sommerpause. Die Gastgeber steigen in die Regionalliga ab.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg beendete am Samstag mit einer 1:2 (0:1)-Niederlage beim SV Meppen die Saison. Schaden richteten die Zebras mit der dritten Saisonniederlage nicht mehr an: Den Klassenerhalt hatte der MSV schon vorher gesichert.

MSV-Trainer Pavel Dotchev nahm gegenüber dem Pokalspiel in Wuppertal sieben Veränderungen in der Startaufstellung vor. Torwart Leo Weinkauf sowie Max Sauer, Dominik Schmidt, Darius Ghindovean, Max Jansen, Vincent Gembalies und Wilson Kamavuka waren neu im Team. Mittelfeldspieler Ghindovean verbuchte den ersten Startelf-Einsatz unter Dotchev. Er war zuletzt gegen Türkgücü München (3:2) im März als Einwechselspieler zum Zug gekommen.

MSV Duisburg wollte sich mit Anstand verabschieden

Meppen, angefeuert von zahlreichen Fans vor dem Stadion, brauchte den Sieg, um seine Chance im Abstiegskampf zu wahren. Der MSV benötigte den Sieg, um nach dem 2:6-Pokaldebakel in Wuppertal, zumindest einen Saisonabschluss mit Anstand zu erzielen. Die erste Chance verbuchten die Meppener in der 20. Minute: Luka Tankulic kam im Strafraum zum Abschluss, sein Schuss wurde jedoch von Vincent Gembalies zur Ecke abgefälscht. Vier Minuten später köpfte Jeron Al-Hazaimeh den Ball nach einer langen Flanke neben das Duisburger Tor.

Der MSV spielte einen ordentlichen Ball, fand aber vor dem gegnerischen Strafraum kaum Lösungen. In der 36. Minute ging Meppen in Führung. Lukas Scepanik hatte einen Freistoß am Strafraumeck verursacht. Nicolas Andermatt schlug den Ball in den 16er, Max Sauer zwang seinen Torhüter Leo Weinkauf beim Versuch, den Ball zu klären, zu einer Glanzparade. Den Nachschuss setzte Luka Tankulic zur Führung über Linie. Zwei Minuten später hätte Florian Egerer für die Gastgeber nachlegen können, schoss aber vorbei.

Anschlusstor des MSV Duisburg kommt zu spät

Der SV Meppen setzte das erste Ausrufezeichen in der zweiten Halbzeit. Janik Jesgarzewski traf aus spitzem Winkel neben das Tor (49.). Drei Minuten später stand es aber dennoch 2:0 für die Gastgeber. Luka Tankulic degradierte nach einem langen Ball Innenverteidiger Vincent Gembalies zum Statisten und schloss erfolgreich ab. In der 58. Minute setzte sich David Tomic auf rechts durch und scheiterte an Keeper Eric Domaschke – der erste ernsthafte Duisburger Torschuss in diesem Spiel.

Pavel Dotchev wechselte in der 60. Minute doppelt. Aziz Bouhaddouz und Moritz Stoppelkamp gingen vom Platz, Orhan Ademi und Federico Palacios kamen. Federico Palacios prüfte den Meppener Keeper mit einem Distanzschuss (72.). Die Leihgabe aus Regensburg brachte Schwung ins Duisburger Spiel. In der 74. Minute traf er nach einem Zuspiel von Sinan Karweina zum 1:2 aus Meidericher Sicht. Mehr war aber nicht mehr für den MSV drin. Da der KFC Uerdingen in Mannheim einen Punkt (1:1) holte, reichte es für Meppen nicht mehr zum Klassenerhalt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg