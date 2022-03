2:0! MSV Duisburgs weiterer Schritt Richtung Klassenerhalt

Duisburg. Der MSV Duisburg besiegt Viktoria Köln 2:0. Die 7518 Zuschauer in Duisburg sind glücklich und feiern die Spieler mit Sprechchören.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg machte am Samstag einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt. Die Zebras gewannen ihr Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln vor 7518 Zuschauern mit 2:0 (0:0). Mit Alaa Bakir und Julian Hettwer schossen zwei Einwechselspieler die Meidericher zum Sieg.

Marvin Bakalorz, der zuletzt mit Knöchelproblemen zu kämpfen hatte, schaffte es in den Kader aber nicht in die Startelf. In der Abwehr hatte somit Marlon Frey den Hut auf. nahm erwartungsgemäß Orhan Ademi ein. Rolf Feltscher (Wadenprobleme) und Oliver Steurer (Schambeinprobleme) gehörten nicht dem Kader an.

Yeboah nach sieben Minuten gefährlich

Der MSV bemühte sich, von Beginn an den Ton an und setzte Köln unter Druck. John Yeboah prüfte in der siebten Minute erstmals Viktoria-Keeper Moritz Nicolas, der aber keine Probleme hatte, den 13-Meter-Schuss zu parieren. Auf der Gegenseite nutzte Marcel Risse einen Stockfehler von Marvin Ajani, MSV-Torwart Leo Weinkauf war beim Schuss aus 17 Metern aber auf dem Posten. In der 15. Minute setzte John Yeboah Moritz Stoppelkamp in Szene, der Kapitän agierte an der Strafraumgrenze aber zu zaghaft.

In der 23. Minute hatte der MSV Glück, dass Seokju Hong den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor köpfte. Zwei Minuten später jubelten die MSV-Fans. Marvin Knoll traf aus 17 Metern ins Tor. John Yeboah war im Strafraum dem Kölner Patrick Sontheimer auf den Fuß getreten, Schiedsrichter Eric Müller entschied zurecht auf Freistoß für die Viktoria. In der 42. Minute rettete Niko Bretschneider vor dem einschussbereiten Hong. Zwei Minuten später war Leo Weinkauf gegen David Philipp zur Stelle.

MSV-Fans feiern mit Sprechchören

Nach dem Seitenwechsel verbuchten beide Teams frühe Chancen. Der Kölner Luca Marseiler scheiterte an Leo Weinkauf (46.), John Yeboah an Moritz Nicolas (50.). Die Gäste hatten nun mehr vom Spiel. In der 57. Minute hatte der MSV Glück, dass Seokju Hong aus sechs Metern nur den Pfosten traf.

MSV-Trainer Hagen Schmidt nahm in der 62. Minute drei Wechsel vor. Kolja Pusch, Niko Bretschneider und Orhan Ademi verließen den Platz, dafür kamen Alaa Bakir, Leroy Kwadwo und Julian Hettwer. Das brachte frischen Wind ins Duisburger Spiel. In der 69. Minute zahlte sich das aus. John Yeboah bediente Alaa Bakir, und der Ex-Dortmunder knallte den Ball aus 22 Metern in den Winkel des Kölner Tores zum 1:0. Zwei Minuten später legte der MSV nach. Erneut war Yeboah der Man, der den Erfolg einleitete. Er bediente Moritz Stoppelkamp dessen Distanzschuss Torwart Moritz Nicolas mit den Fäusten abwehrte. Julian Hettwer war zur Stelle und traf zum 2:0.

In der Nachspielzeit musste Torschütze Alaa Bakir verletzt vom Platz. Die Fans feierten ihn mit Sprechchören und Applaus. Weiter geht es für den MSV Duisburg am Montag, 14. März, 19 Uhr, mit der Auswärtspartie beim SV Meppen.

