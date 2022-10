3. Liga: Neue Anstoßzeiten ab 2023/24 - auch für Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg

Essen. Die 3. Liga bekommt zur kommenden Saison neue Anstoßzeiten. Das teilte der DFB am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit.

Die 3. Liga bekommt ab der Saison 2023/2024 neue Anstoßzeiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit. Wie schon länger bekannt war, fallen Montagsspiele ab der nächsten Saison weg. Dementsprechend wird es künftig drei Sonntagsspiele geben und nicht mehr zwei wie bisher.

Am Freitagabend wird weiterhin eine Partie absolviert. Die genaue Anstoßzeit ist noch nicht klar - soll aber im Vorfeld der Saison noch festgelegt werden. Denkbar ist ein Anstoß zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr. Am Samstag finden sechs Spiele statt - wie bisher. Allerdings kann eine Partie in Zukunft am späteren Nachmittag oder frühen Abend angepfiffen werden. Die drei Sonntagsspiele sind zu verschiedenen Uhrzeiten geplant - unter anderem um 16.30 Uhr und 19.30 Uhr.

Magenta Sport überträgt weiterhin alle Partien

Die neuen Zeiten sind das Ergebnis der Vergabe der TV-Rechte für die kommenden vier Saisons. Hier ändert sich für die TV-Zuschauer aber nicht viel: Erneut hat sich Magenta Sport die Rechte für alle 380 Spiele der 3. Liga gesichert, der Streaming-Anbieter überträgt mittlerweile seit 2017 sämtliche Partien. Es ist das einzige Abo, das nötig ist, um Drittliga-Spiele zu schauen.

Insgesamt zehn Spiele werden definitiv auch im Free-TV zu sehen sein. Damit muss jedoch noch nicht Schluss sein - die Telekom hat die Möglichkeit, über Sublizenzen weitere Spiele ans Free-TV zu verkaufen. Dort könnte erneut die ARD zuschlagen, um wie bisher regelmäßig Live-Spiele in den eigenen dritten Programme auszustrahlen.

Auch die Pay-TV-Sender Sky und DAZN steigen ab der kommenden Saison in die Drittliga-Berichterstattung ein. Beide Sender haben sich ein Highlight-Paket gesichert und dürfen somit in Zukunft Spielausschnitte nach Abpfiff zeigen. Highlights werden auch weiterhin in der Sportschau der ARD am Samstagabend zu sehen sein.

TV-Gelder steigen deutlich an

Die Neu-Vergabe der Rechte hat zudem zur Folge, dass die TV-Gelder in den kommenden Jahren deutlich steigen - über 66 Prozent. Jährlich werden ab 2023 TV-Einnahmen in Höhe von 26,2 Millionen Euro generiert, derzeit sind es ca. 16 Millionen Euro.

