Das fehlt BVB-Profi Julian Brandt bei Borussia Dortmund

BVB-Spieler Julian Brandt konnte in dieser Saison noch nicht überzeugen.

Essen. Julian Brandt wurde von Joachim Löw kritisiert. Beim BVB läuft es auch nicht rund. In unserem Podcast „Fußball inside“ diskutieren wir darüber.

Die Bundesliga pausiert, dennoch gibt es einiges zu besprechen in unserem Podcast „Fußball inside“. Moderator Johannes Hoppe arbeitet mit seinem Kollegen Timo Düngen und Funke-Sport-Reporter Sebastian Weßling die Ereignisse der vergangenen Tage auf und blickt ein wenig in die Zukunft. Natürlich geht es auch um die Kritik an #BVB-Star Julian Brandt.

Den meisten Gesprächsstoff produzierte zuletzt der MSV Duisburg, der sich nach der 1:3-Niederlage gegen Viktoria Köln hat. MSV-Experte Düngen spricht über die Hintergründe, die Ursachen für Lieberknechts Scheitern, die Erwartungen an Lettieri – und die schwierige Situation, in der die Duisburger stecken. Begeistert ist Düngen von dieser Lösung überhaupt nicht. "Ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, als ich gehört habe, dass Gino Lettieri zurückkommt. Da habe ich mir erst gedacht: 'Konnte Rudi Bommer nicht?'“

Der Liga-Fußball pausiert zwar, aber die Nationalmannschaften sind aktiv. Hoppe spricht mit Nationalmannschafts-Reporter Weßling über den glanzlosen 1:0-Sieg gegen Tschechien. Weßling verrät, warum er wenig begeistert war, wer ihm dennoch gut gefallen hat und warum man die vielen Lobhudeleien für den Debütanten Philipp Max mit einigen Einschränkungen versehen muss.

BVB-Star Julian Brandt muss um seinen Platz kämpfen

Kein besonders gutes Zeugnis bekommt Julian Brandt ausgestellt, dem auch bei Borussia Dortmund die Konstanz abgeht. Brandt sei ein Spieler, der Sicherheit brauche, sagt Weßling. Bei Bayer Leverkusen war er unumstritten, in Dortmund muss er ums einen Platz kämpfen – diese Umstellung fällt schwer, weshalb von dem genialen Kicker Brandt immer wieder wenig geniale Momente zu sehen sind.

Zu guter Letzt diskutieren Hoppe und Weßling auch über den VfL Bochum, der mit der 0:2-Niederlage gegen Greuther Fürth einen heftigen Rückschlag hinnehmen musste. Sind die Aufstiegsambitionen damit gleich wieder erledigt? Waren sie überhaupt je berechtigt? Sicher ist: In den nächsten Partien müssen die Bochumer gegen starke Gegner punkten – sonst rutschen sie ganz schnell in den Keller. Dabei wurde vor dem Fürth-Spiel beim VfL noch vom Aufstieg geträumt.

Hier geht es zum Podcast Fußball Inside.