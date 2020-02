Duisburg. Der MSV Duisburg muss nach der jüngsten „Delle“ in der 3. Liga wieder in die Spur finden. Offen ist noch, ob Vincent Vermeij dabei helfen kann.

Die Tonlage passt zur Gefühlslage. Auf die Erwartungen an das Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr) beim SV Meppen angesprochen, sagte Torsten Lieberknecht: „Ich erwarte, dass wir über 90 Minuten das Spiel solide gestalten.“ Der Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg sprach dann noch einmal von einer „grundsoliden Leistung“.

Beim Pressegespräch gestern versuchte Lieberknecht betont Gelassenheit und Ruhe auszustrahlen. Nach zwei Niederlagen in Folge und vor allem nach diesem überaus ärgerlichen 2:3 gegen den SV Waldhof Mannheim wollte der Fußball-Lehrer die Wogen so glatt wie möglich halten: Richtungsweisend sei die Partie beim Tabellenfünften keineswegs, machte Lieberknecht zum Beispiel klar. Dafür sei die Saison noch zu lang.

Wenn es um die letzten Ergebnisse geht, wählte Lieberknecht das Wort „Delle“. Die soll nun mit dem passenden Vortrag im Emsland aus dem Blech geklopft werden. Der Trainer macht seiner Truppe Mut vor der Partie: „Es liegt nur an uns, ob wir ein Spiel gewinnen oder verlieren.“ Das sei auch eine Erkenntnis aus dem Mannheim-Spiel: „Wir waren dafür verantwortlich und nur wir, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.“

Leichte Verunsicherung

Im Umkehrschluss gilt dann auch: „Wir haben die Stärke, jedes Spiel zu bestimmen“, erklärte Lieberknecht. Für die Partie am Sonntag lautet das Motto also: Zurück in die Zukunft. Zurück zu den Tugenden, die die Mannschaft vor Weihnachten an die Spitze der Klasse geführt hat. Spielwitz und Zweikampfstärke zählen dazu. Eine Prise Cleverness darf ebenfalls das Süppchen würzen.

Der Coach räumt gleichwohl ein, dass die beiden Pannen nagen. Von „leichter Verunsicherung“ im Team spricht er. Und er sagt auch: „In der aktuelle Situation könnte man meinen, der SV Meppen ist der Favorit.“ Die aktuelle Situation beschreibt sich so: Die Gastgeber vom Sonntag haben mit dem 3:1 im Hinspiel dem MSV bereits einmal ein Bein gestellt. Meppen kann Zebras. Der Spielverein offenbart nach der Winterpause Schwächen. Aus sechs Spielen holte man nur einen Sieg. Drei Unentschieden und zwei Niederlage ergänzen die Knäckebrot-Bilanz.

Auf ihn gilt es zu achten: Meppens Deniz Undav (rechts) ist derzeit der Topscorer der Liga. Foto: Christof Koepsel / Getty Images

Die Hausherren holten dagegen allein aus den vier Februar-Spielen acht Punkte. Trainer Christian Neidhart wird vom NDR mit den Worten zitiert: „Die Serie finde ich richtig gut – zumal sie verdient ist! So ein Lauf ist schon bemerkenswert und nie Zufall, sondern zeugt von Qualität.“ Dann haben die Gastgeber Deniz Undav, den derzeit besten Scorer der Liga (14 Tore und neun Vorlagen), in ihren Reihen. Der Mittelstürmer traf im neuen Jahr bereits zweimal.

Moritz Stoppelkamp vom MSV, inzwischen auf Platz drei in dieser Tabelle abgerutscht, sucht dagegen seit einigen Wochen nach seinem Schussglück. Und dann hat der SVM auch noch Heimrecht. Das freilich ist nur bedingt von Vorteil. Der Klub hat mehr Zähler auswärts (21) als daheim (17) geholt. Ehrgeiz werden die Hausherren in jedem Fall auf die Platte bringen. Gelingt ein Sieg über den aktuellen Außenseiter, wäre Meppen (38 Punkte/ MSV: 44 Punkte) dick im Aufstiegsgeschäft.

Sickers Rennen gegen die Zeit

Mit welcher Elf Torsten Lieberknecht dem Gegner genau dieses Geschäft vermiesen will, ließ er gestern aus guten Gründen offen. Es gibt durchaus Fragezeichen: Bei Arne Sicker läuft „ein Rennen gegen die Zeit“. Der Linksverteidiger hat mit einer Zerrung im linken Oberschenkel zu kämpfen. Wie belastbar Vincent Vermeij ist, muss sich weisen. Der Stürmer hatte am Mittwoch mit einer Knieprellung das Training abgebrochen. Zudem merkt das Coach an, dass angesichts der Formschwäche beim einen oder anderen die Jungs von der Hinterbank auf die Idee kommen: „Ich bin jetzt auch mal dran.“

Zu Thema Standardsituationen (hinten geht viel rein, vorne eher weniger) sagt der Coach: Man habe da im Training dran gearbeitet und auch im Trainerteam drüber gesprochen: „Wir machen uns ja Gedanken.“ Da möchte man antworten: Reden ist Silber. Keine Ecke zu schlucken, dafür eine reinzumachen wäre Gold wert.

Bleibt die Frage: Kann der MSV in Meppen gewinnen? Die Antwortet lautet: Ja sicher! Mannheim ist ja nun nicht alle Tage. Nicht mal in Duisburg!