Duisburg. Durchatmen beim MSV Duisburg: Hauptsponsor Schauinsland-Reisen stundet Verbindlichkeiten in Höhe von vier Millionen Euro jetzt doch weiterhin.

Ingo Wald, Präsident des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, kann nun doch entspannt Weihnachten feiern. In der Auseinandersetzung mit Hauptsponsor und Gläubiger Schauinsland-Reisen, der die weitere Stundung von Krediten in Höhe von gut vier Millionen Euro in Frage gestellt hatte, ist eine Einigung in Sicht, wie der 64-Jährige erklärte.