Drama in München! MSV Duisburg hat nach 2:2 schlechte Karten

München. Die Aufstiegschancen des Drittligisten MSV Duisburg sind am Mittwochabend drastisch gesungen. Bei Bayern München II reichte es nur zu einem 2:2.

Der MSV Duisburg verpasste einen Big Point beim Spitzenreiter. Die Zebras mussten am Mittwoch in der 3. Fußball-Liga beim FC Bayern München II in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2 (1:0) hinnehmen. Den direkten Aufstieg haben die Duisburger damit verspielt. Da die Konkurrent Ingolstadt daheim gegen Magdeburg verlor, haben die Duisburger bei einem Punkt Rückstand noch die Chance auf den Relegationsrang.

Die Duisburger stehen mit einem Punkt Rückstand hinter dem FC Ingolstadt auf Platz fünf. Am Samstag spielt der MSV im eigenen Stadion gegen die SpVgg Unterhaching, Ingolstadt muss bei 1860 München antreten.

Vincent Vermeij brachte den MSV in der 30. Minute verdient in Führung. In der Folgezeit verpasste Duisburg, das 2:0 nachzulegen. In der zweiten Halbzeit machte Bayern Druck. Timo Kern glich in der 69. Minute aus. Müde Duisburger bekamen aber noch einmal die zweite Luft. Lukas Daschner traf in der 83. Minute zur 2:1-Führung. Der MSV verteidigte mit allen Mitteln. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schlugen die Bayern dann doch noch einmal zu. Der kurz zuvor eingewechselte Leon Dajaku traf aus 20 Metern ins linke Ecke zum Ausgleich.

Preußen Münster steigt in die Regionalliga ab

„Das ist sehr bitter. Ich hatte gedacht, dass wir das nach dem 2:1 kämpferisch über die Bühne bringen“, war Torschütze Lukas Daschner niedergeschlagen. Der Mittelfeldspieler blickte aber nach vorne: „Jetzt herrscht Leere, aber wir haben noch eine Chance am Samstag.“

Preußen Münster steigt nach neun Jahren aus der 3. Fußball-Liga hingegen ab. Das Bundesliga-Gründungsmitglied verlor auf eigenem Platz mit 0:3 (0:1) gegen den SV Meppen und hat vor dem Saisonfinale am Samstag vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Westfalen spielten seit 2011 ununterbrochen in der 3. Liga und hatten in sechs der neun Spielzeiten einstellige Tabellenplätze belegt und zwischenzeitlich um den Aufstieg mitgespielt.