Ernüchterung beim MSV Duisburg: "Aktuell keine Chance gegen die"

Elversberg. Der MSV Duisburg kassiert beim starken Aufsteiger SV Elversberg eine 0:3-Pleite. Die Verantwortlichen ziehen ein ernüchterndes Fazit.

Martin Haltermann, Pressesprecher des MSV Duisburg, schenkte dem Elversberger Trainer Horst Steffen nach der Partie eine Flasche König-Pilsener: Es handelte sich um eine Flasche der Sonderedition „120 Jahre MSV“. Der frühere Spieler und Nachwuchstrainer des MSV freute sich über das Zeichen alter Verbundenheit. Natürlich freute sich Steffen aber in erster Linie am Samstag über den 3:0-Erfolg der SV Elversberg über den MSV, mit dem die Saarländer an die Tabellenspitze springen konnten.

Horst Steffen gewinnt gegen Ex-Klub MSV Duisburg

Die alte Zeit in Duisburg wollte Steffen nicht hochhängen. „Nein, ein Sieg über den MSV ist nichts Besonderes“, sagte der Coach nach der Partie, um seinem Ex-Klub dann aber Erfolg für die weiteren Partien – das Rückspiel an der Wedau natürlich ausgenommen – zu wünschen. „Ich bin begeistert, dass wir nach der Niederlage gegen Verl so zurückgekommen sind“, sagte Steffen nach dem Match. Der Coach hätte sich lediglich in der ersten Halbzeit eine bessere Chancenauswertung seiner Mannschaft gewünscht.

Die sportliche Leitung der Duisburger machte hingegen deutlich, dass die Meidericher Mannschaft aktuell nicht mit den Topteams der Liga mithalten kann. Das mag eine sachlich, nüchterne Analyse sein, die den Fans trotzdem Schmerzen bereiten dürfte. MSV-Trainer Torsten Ziegner sagte: „Wenn Elversberg ein gutes Spiel abliefert, haben wir aktuell keine Chance gegen die.“ Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport beim MSV Duisburg, erklärte, dass es die Zebras derzeit mit den „ersten vier, fünf Mannschaften der Liga“ nicht aufnehmen könnten.

Einmal mehr wurde an der Kaiserlinde deutlich, dass der MSV Duisburg im Spiel nach vorne massive Probleme hat. Torsten Ziegner ärgerte sich, dass nach einer Chance in der Anfangsphase (Aziz Bouhaddouz in der dritten Minute) keine weitere gute Tormöglichkeit hinzu kam. Diesmal kamen auch noch Schwächen im Defensivverbund hinzu. Die Dreierkette war in der ersten Spielphase überfordert. „Wir wurden da überrollt“, sagte Abwehrchef Sebastian Mai nach der Partie. Erst später habe das Team besser verteidigt, wie Mai feststellte. Für eine Wende im Spiel reichte das dann aber auch nicht mehr.

