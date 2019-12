Duisburg. Vincent Vermeij ist beim MSV Duisburg schon jetzt erfolgreicher als die Stürmer der vergangenen Zweitligasaison zusammen.

Für Vincent Vermeij zählen beim MSV Duisburg nicht nur Tore

Um zu erkennen, was der Fußball-Drittligist MSV Duisburg an Vincent Vermeij hat, legen wir noch einmal den Finger in die Wunde, die weiterhin eitert und nicht verheilen will. In der vergangenen Zweitliga-Saison kamen die vier Stürmer des MSV Duisburg auf sechs Tore. Die Schreckensbilanz der Harmlosigkeit: Stanislav Iljutcenko erzielte vier Tore, und Borys Tashchy und der im Winter nach China geflüchtete Richard Sukuta-Pasu erzielten jeweils einen Treffer. John Voerhoek blieb freud- und torlos. Vincent Vermeij erzielte am vergangenen Sonntag beim 3:2-Erfolg über den FC Bayern München II seinen siebten Saisontreffer und toppte damit bereits am 18. Spieltag die komplette Stürmerschar aus der vergangenen Spielzeit.

Der 1,96-Meter-Mann stieß im Sommer zu einem Zeitpunkt zum Team, als noch wenig darauf hindeutete, dass der MSV am Ende der Hinrunde auf dem ersten Platz stehen würde. Trainer Torsten Lieberknecht arbeitete mit einem kleinen Kader, der erst nach und nach Konturen annahm. „Die Situation war schon krass", erinnert sich der Angreifer, schiebt aber nach: „Ich habe keinen Moment daran gedacht, dass es nicht funktionieren würde." Im 4-2-3-1-System von Torsten Lieberknecht ist nur Platz für einen klassischen Angreifer. Da ist es keine Selbstverständlichkeit, einen Stammplatz zu ergattern. Der Niederländer setzte sich gegen Petar Sliskovic, der allerdings zwischenzeitlich auch verletzungsbedingt den Anschluss im Konkurrenzkampf verlor, durch.

