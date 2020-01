Mönchengladbach. Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg ist bereit für die Rückrunde. Am Samstag bezwangen die Zebras Borussia Mönchengladbach mit 3:1 (1:1).

Geheimer Test: MSV Duisburg schlägt Bundesligist Gladbach

Eine Woche vor dem Start ins Jahr 2020 in der 3. Liga befindet sich Spitzenreiter MSV Duisburg weiter in guter Form. Die Zebras gewannen am Samstagvormittag ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:1).

Am Freitagabend kassierte Borussia Mönchengladbach zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde noch eine 0:2-Pleite auf Schalke, kaum zwölf Stunden später setzte es auch gegen den Drittligisten MSV Duisburg in einem nicht-öffentlichen Testspiel eine Niederlage. 3:1 setzte sich der MSV Duisburg letztlich durch. Nach dem Spiel vom Freitagabend ließ Gladbachs Trainer Marco Rose natürlich nicht die erste Garnitur aufs Feld, in Fabian Johnson, Tobias Strobl, Christoph Kramer, Laszlo Benes, Raffael oder Lars Stindl stand aber immer noch reichlich Prominenz auf dem Feld.

Mamadou Doucouré brachte die Borussia nach sieben Minuten in Führung. Der Zwischenstand war verdient, da die Gladbacher zu Spielbeginn die bessere Mannschaft waren und den MSV häufig in der eigenen Hälfte einschnürten. Doch das Team von Torsten Lieberknecht kam zurück. Mit der ersten Chance das Spiels erzielte Youngster Marcello Romano aus der eigenen U19 das 1:1 in der 25. Minute. Die Partie wurde nun offener, doch weil Tobias Sippel stark gegen Vincent Vermeij parieren konnte, ging es mit einem Unentschieden in die Pause.

Vermeij und Engin sorgen für den MSV-Sieg

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel machte es der niederländische Stoßstürmer des MSV besser. Nach einem schnell vorgetragenen Konter tauchte Vermeij frei vorm eingewechselten Gladbacher Torhüter Max Grün auf und ließ sich die Chance diesmal nicht nehmen - 2:1 für den MSV. Im Gegenzug wäre der Borussia beinahe der direkte Ausgleich gelungen, doch Arne Sicker konnte auf der Linie gegen Florian Neuhaus klären (50.).

Nach einer Stunde war es schließlich Ahmet Engin, der den 3:1-Endstand besorgte. Moritz Stoppelkamp gab die Vorarbeit. Vom Bundesligisten kam abgesehen von einem Schuss von Raffael, den MSV-Schlussmann Jonas Brendieck über die Latte lenken konnte, nicht mehr viel.

Am Nachmittag gegen Rödinghausen

Der MSV Duisburg ist an diesem Samstag gleich doppelt im Einsatz. Nach dem Duell mit Borussia Mönchengladbach findet am 17 Uhr an der Westender Straße in Duisburg gleich der nächste Test statt. Regionalliga-Spitzenreiter SV Rödinghausen ist dann zu Gast. Bis dahin dürfte für die Zebras wohl vor allem Regeneration auf der Tagesordnung stehen.