Jetzt steht es fest: Caspar Jander verlässt den MSV Duisburg

Duisburg. Nachwuchtalent Caspar Jander wird den MSV Duisburg verlassen. Dafür stellt sich zum Trainingsauftakt ein Stürmer vor.

Jetzt ist es offiziell: Am frühen Nachmittag des 2. Januars 2024 gaben der MSV Duisburg und 1. FC Nürnberg den Wechsel von Caspar Jander bekannt.

Der 20-Jährige unterschreibt zum 1. Juli 2024 einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2028 beim Zweitligisten. Für den MSV bestritt der Mittelfeldspieler bis dato 60 Pflichtspiele (zwei Tore, sieben Vorlagen).

FC Nürnberg verfolgt MSV-Juwel Caspar Jander schon länger

Eine Stimme eines MSV-Verantwortlichen zum Jander-Abgang fehlte in der offiziellen Mitteilung der Duisburger. Derweil äußerte sich FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe: „Wir verfolgen Caspar wirklich schon eine ganze Weile und haben mehrere Anläufe unternommen. Jetzt sind wir einfach nur glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Wir sehen großes Potenzial in ihm und sind überzeugt davon, dass er seine positive Entwicklung bei uns fortsetzt.“

Für den MSV, dann natürlich auch mit Jander, geht es am Mittwoch (3. Januar) ab 15 Uhr mit der Vorbereitung auf die Drittliga-Restrunde weiter. An der Westender Straße wird sich dann auch Gastspieler Daniel Ontuzans vorstellen. Der 23-jährige Stürmer, der über die deutsch-lettische Staatsbürgerschaft verfügt, stand zuletzt in Lettland beim Erstligisten RFS unter Vertrag. Ausgebildet wurde der 1,83-Meter-Mann in der Jugend des FC Bayern.

MSV Duisburg: Mönchengladbach-Test steht, weiterer Testspiel geplant

Boris Schommers wird mit seinem Team nach dem Trainingsstart am Mittwoch auch am Donnerstag und Samstag jeweils zweimal in Meiderich trainieren, Freitag und Sonntag folgt jeweils eine Einheit.

Fix ist der Test bei Borussia Mönchengladbach II am Samstag, 13. Januar 2024 (in Mönchengladbach ohne Fans, Anm. d. Red.), für Anfang der zweiten Januar-Woche ist ein weiteres Vorbereitungsspiel in Planung, aber noch nicht fixiert.

In der Liga legen der MSV Duisburg mit einer Englischen Woche los. Dem Auftakt beim TSV 1860 München (Samstag, 20. Januar 2024, 16:30 Uhr) folgt vier Tage später das Heimspiel gegen den Halleschen FC (Dienstag, 23. Januar 2024, 19 Uhr). Anschließend geht es beim SSV Ulm weiter (Samstag, 27. Januar 2024, 14 Uhr).

