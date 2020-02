Live! 2:2! Waldhof-Doppelpack schockt den MSV Duisburg

Der Kapitän ist nach seiner Gelbsperre zurück: Moritz Stoppelkamp steht in der Startelf des MSV Duisburg.

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg will gegen den SV Waldhof Mannheim endlich wieder einen Heimsieg feiern. Kapitän Moritz Stoppelkamp ist zurück.

In der Rückrundentabelle belegt der MSV nach fünf Spieltagen mit sechs Punkten Platz elf. In der Hinrunde hatten die Zebras schon doppelt so viele Punkte auf dem Konto und standen mit zwölf Zählern auf Rang zwei. Damals übertraf das Team die Erwartungen, nunmehr blieben zuletzt einige Wünsche offen.

Gegen den Tabellenvierten aus Mannheim stehen die Meidericher vor einer schweren Prüfung. Die personellen Probleme halten sich beim MSV immerhin in Grenzen. Es gibt hier nichts Neues: Marvin Compper und Sinan Karweina sind weiterhin mit Muskelfaserrissen außer Gefecht, und Youngster Cem Sabanci ist nach wie vor im Aufbautraining fleißig bei der Sache. Kapitän Moritz Stoppelkamp kehrt nach seiner Gelbsperre in die Mannschaft zurück – ihn vermissten die Zebras bei der Niederlage in Zwickau schmerzlich.

MSV Duisburg - Waldhof Mannheim - Die Aufstellungen:

Duisburg: 1 Weinkauf - 23 Bitter, 26 Gembalies, 33 Boeder, 17 Sicker - 14 Albutat, 28 Ben Bella - 10 Stoppelkamp, 13 Daschner, 9 Engin - 24 Vermeij. - Trainer: Lieberknecht

Mannheim: 1 Königsmann - 26 Marx, 23 Schultz, 4 Conrad, 5 Seegert - 13 Christiansen, 6 Schuster - 14 Deville, 10 Ferati, 17 Gian-Luca Korte - 9 Sulejmani. - Trainer: Trares

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Freckenfeld)

Zuschauer: 14.000