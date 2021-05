Live! 3:1! Magdeburg legt gegen den MSV Duisburg nach

Der MSV Duisburg spielt am Samstag in Magdeburg.

Magdeburg. Der MSV Duisburg muss in der 3. Liga weiterhin um den Klassenerhalt bangen. In Magdeburg wartet eine schwere Aufgabe, der Start ist schlecht.

Der erste Matchball landete im Netz, den zweiten wollen die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg am Samstag in Sachsen-Anhalt gekonnt ins gegnerische Feld schlagen, ohne dass der Gegner etwas ausrichten kann. Um 14 Uhr tritt das Team von Trainer Pavel Dotchev in der MDCC beim 1. FC Magdeburg an.

Mit einem Sieg kann sich der MSV nun im zweiten Anlauf aller Abstiegssorgen entledigen. Mit 46 Punkten wären die Zebras durch. Auch ein Remis könnte reichen. Das würde aber auch von den Spielen am Sonntag abhängen. Der FC Bayern München II trifft auf die schon als Absteiger feststehende SpVgg Unterhaching, der SV Meppen spielt im Kellerduell gegen den VfB Lübeck.

Vorab-Schema: 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg

Magdeburg: 1 Behrens - 2 Ernst, 5 Tobias Müller, 24 Bittroff, 19 Bell Bell - 16 Andreas Müller - 6 Malachowski, 22 Jacobsen - 23 Atik, 9 Brünker, 18 Kath. - Trainer: Titz

Duisburg: 1 Weinkauf - 23 Bitter, 3 Dominik Schmidt, 17 Sicker, 7 Scepanik - 21 Jansen, 37 Frey - 9 Engin, 6 Krempicki, 10 Stoppelkamp - 39 Bouhaddouz. - Trainer: Dotchev

Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz)

