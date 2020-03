Live! Beendet der MSV Duisburg gegen Magdeburg seine Krise?

Duisburg. Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg steht gegen den 1. FC Magdeburg unter Druck. Compper und Daschner zählen zur Startelf. Der Live-Ticker.

Torsten Lieberknecht, Trainer des MSV Duisburg, hat die Lage in der 3. Fußball-Liga als eine „skurrile Situation“ bezeichnet. Die Zebras verloren drei Spiele in Folge, stehen aber immer noch an der Tabellenspitze. Nicht nur Lieberknecht weiß: Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg an diesem Freitag (19 Uhr) wollen die Duisburger ihre Krise beenden. Ansonsten droht am Wochenende der Absturz bis auf Platz fünf.

Unter der Woche standen beim MSV auch Einzelgespräche auf dem Programm. Lieberknecht versuchte, sein Personal zu stärken. „Es waren zuletzt nur Nuancen, die fehlten“, sah der Coach trotz der Niederlagen-Serie zuletzt auch positive Dinge. Mit dem gesperrten Tim Albutat muss der Trainer allerdings einen Schlüsselspieler im Mittelfeld ersetzen. Mit Außenverteidiger Arne Sicker fehlt eine weitere Stammkraft verletzungsbedingt. (D.R.)

Die Aufstellungen:

Duisburg: Weinkauf - Bitter, Compper, Boeder, Scepanik - Jansen, Ben Balla - Stoppelkamp, Daschner, Engin - Vermeij

Magdeburg: Behrens - Ernst, Müller, Koglin - Laprevotte, Jacobsen - Costly, Bertram, Chahed, Bell Bell - Beck

Das Spiel im Live-Ticker: