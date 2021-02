Live! Debüt von Dotchev - MSV-Fans unterstützen Team vor der Arena

Duisburg. Drittligist MSV-Duisburg empfängt im Abstiegskampf Unterhaching. Der neue Trainer setzt gleich zu Beginn auf einen Neuen. der Live-Ticker.

Unterstützung von der ersten Minute an: Vor dem Heimspiel des MSV Duisburg gegen den punktgleichen Abstiegskonkurrenten Spvgg Unterhaching an diesem Samstag (14 Uhr/Magenta Sport) haben sich die Anhänger vor der Arena versammelt. Sie stimmten schon eine Stunde vorher vereinzelte Hupkonzerte an. Bei frühlingshaften Temperaturen hoffen sie im Abstiegskampf der 3. Liga auf die Wende, die der neue Trainer Pavel Dotchev bei seinem Debüt einleiten soll.

Premiere für MSV-Trainer Pavel Dotchev

„Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen“, sagte der 55-Jährige, der nach zwei Spielausfällen nun endlich seine Premiere gibt. Der Tabellen-18. Unterhaching hat in den letzten zehn Spielen keinen Sieg geholt. Im Hinspiel feierte der MSV einen 1:0-Sieg, der vor allem deshalb besonders war, weil die Duisburger gerade aus der Quarantäne kamen. Ein Sieg des Tabellen-17. an diesem Samstag wäre nicht minder wichtig: Wenn der Ex-Klub von Dotchev, Viktoria Köln, am Sonntag bei Bayern München II patzt, kann der MSV die Abstiegsränge verlassen.

Neuzugang Aziz Bouhaddouz spielt von Beginn an

Die Spielausfälle gegen Halle und Saarbrücken kamen Dotchev nicht ungelegen. „Ich konnte die Mannschaft kennenlernen“, sagte der Rekordtrainer der 3. Liga. Nach diesen Eindrücken entschied sich Dotchev, Neuzugang Aziz Bouhaddouz gegen Unterhaching von Beginn an zu bringen. Der 33-jährige Stürmer kommt von Zweitligist SV Sandhausen. Dem marokkanischen Nationalspieler fehlt noch Spielpraxis. Dotchev will trotzdem seine Erfahrung in der Krise nutzen. „Ich bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird“, sagte er vor dem Spiel. Talent Julian Hettwer sitzt deshalb zunächst auf der Bank.

Kapitän Moritz Stoppelkamp spielt ebenfalls von Beginn an. Der 34-Jährige präsentierte sich zuletzt formschwach. Unter der Woche führte Dotchev ein Gespräch mit dem Führungsspieler. Er habe aufgrund seiner zurückliegenden Erkrankung (Pfeiffersches Drüsenfieber) Verständnis für die Leistungsschwankung des Kapitäns, sagte Dotchev, aber: „Ich habe ihm deutlich gemacht, dass ich mehr von ihm erwarte.“

Nicht im Aufgebot steht Abwehrspieler Maximilian Sauer. Der Grund war zunächst nicht bekannt. Der 26-Jährige hat in dieser Saison erst zwei Spiele verpasst. Mittelfeldspieler Mirnes Pepic steht nach langer Verletzungspause hingegen wieder im Kader.

Hier geht es zum Live-Ticker:

