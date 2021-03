MSV Duisburg 1:4 - MSV Duisburg kassiert einen Dämpfer in Saarbrücken

Saarbrücken. Die Siegesserie des MSV Duisburg in der 3. Liga ist beendet. In Saarbrücken verlieren die Zebras klar mit 1:4. Stoppelkamp trifft.

Die Siegesserie des MSV Duisburg ist gerissen. Im Nachholspiel beim 1. FC Saarbrücken unterlag der abstiegsbedrohte Drittligist am Mittwochabend deutlich mit 1:4 (0:1). Der zwischenzeitliche Ausgleich von Kapitän Moritz Stoppelkamp (52.) reichte nicht aus.

In den vergangenen drei Spielen holte der Revierklub neun Punkte gegen die direkten Konkurrenten Lübeck, Unterhaching und Uerdingen und verließ dadurch die Abstiegsränge. Die Reise nach Saarbrücken trat der MSV daher mit Selbstbewusstsein an. Wegen der schlechten Platzverhältnisse im Ludwigsparkstadion war das Spiel verlegt worden. „Wir sind aus dem Gröbsten raus - was das Selbstbewusstsein betrifft“, hatte deshalb Stoppelkamp gesagt, der nach langer Durststrecke gegen Uerdingen (2:1) wieder getroffen hatte.

Stoppelkamp gleich nach der Pause aus

Der 34-Jährige sorgte auch diesmal wieder für Hoffnung. Nach dem Rückstand durch Julian Günther-Schmidt (45.), glich Stoppelkamp nach dem Seitenwechsel aus. Der MSV bot den Gästen Paroli, doch Saarbrücken war effizienter: Der eingewechselte Kianz Froese (60.) und Minos Gouras per Doppelpack (67./71.) machten kurzen Prozess.

Für den MSV Duisburg geht es schon am Samstag (14 Uhr/MagentaSport) weiter. Dann empfangen die Meidericher 1860 München – wieder ein Team aus dem oberen Drittel. (fs)

Hier geht es zum Live-Ticker: