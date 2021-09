2:4-Pleite für den MSV Duisburg bei Viktoria Köln

Köln. Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga einen enormen Rückschlag kassiert. Am Samstag verloren die Zebras beim Vorletzten Viktoria Köln 2:4 (0:2).

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg wird seiner Qualität als „Aufbaugegner“ weiter gerecht. Vor 3205 Zuschauern unterlagen die Zebras im Sportpark Höhenberg dem Tabellenvorletzten Viktoria Köln mit 2:4 (0:2). Vor zwei Wochen hatten die Zebras der ebenfalls kriselnden Mannschaft von Türkgücü München zu einem 1:0-Sieg verholfen. Einmal zeigte der Spielverein, dass ihm „fremdgehen“ nicht liegt. Aus sechs Auswärtsspielen holte der MSV lediglich drei Punkte.

MSV Duisburg: Turbulente Schlussphase in Köln

In der Schlussphase ging es mit vier Toren ab der 86. Minute turbulent zu: Die Zebras trafen doppelt durch den eingewechselten Ajani (86.) und Orhan Ademi (90+2). Die Viktoria hielt durch die beiden Treffer von David Lennart Schmidt (90+1, 9+3) auf Abstand. Der Anschlusstreffer durch Marvin Ajani kam zu spät. Die Niederlage war verdient. Bemerkenswert: Die Duisburger kassierten alle Tore nach Standardsituationen.

MSV-Trainer Pavel Dotchev hielt an seiner Stammformation fest. Ohnehin hatte es Gedankenspiele nur um den Platz hinter der einzigen Spitze Orhan Ademi gegeben. Alaa Bakir erhielt noch einmal – und vermutlich zum letzten Mal den Vorzug vor Marvin Ajani. Der Coach hatte aber unter der Woche angemahnt, dass es für das Talent Zeit wird, die Kurve zu bekommen. Zugleich hatte er den möglichen Ersatz benannt.

Die Formation trat von Beginn an dominant auf, lief die Hausherren, auf Platz 19 in der Tabelle, hoch an. Mehr 1000 MSV-Fans im Stadion macht den Sportpark Höhenberg zur Heimspiel-Arena. Nach zehn Minuten hatten die Zebras bereits drei Ecken geschlagen und dabei eine Kopfball-Chance für Stefan Velkov rausgearbeitet. Das Feuer war allerdings schnell herunter gebrannt. Nach 15 Minuten hatten die Hausherren den MSV nach Ecken überholt.

Nach 45 Minuten führten die Hausherren auch deutlich nach Toren. Zunächst wehrte Kolja Pusch eine Freistoß-Flanke nicht ab. Der Ball tupfte an den Pfosten, lief die Linie lang. Simon Handle (31.) hatte wenig Mühe der Kugel über eben diese Linie zu helfen. Nach einer Ecke patzte Alaa Bakir beim Kopfball-Duell. Moritz Fritz (44.) nickte die Kugel ein. Torhüter Leo Weinkauf hielt dem seinem jungen Kollegen eine Standpauke. Zu spät. Der Schaden war schon angerichtet.

Die Führung für die Hausherren ging durchaus in Ordnung. Mag sein, dass sich der MSV als die bessere Mannschaft fühlte. Die Viktoria investierte jedoch deutlich mehr ins Spiel. Den Zebras fehlte es an Zweikampfhärte. Orhan Ademi konnte vorn kaum einen Ball festmachen. Moritz Stoppelkamp suchte mangels Anspielstationen immer wieder den Abschluss. Dass die Positionen nicht die besten waren, störte ihn kaum.

In der Deckung das gleiche Bild: Oliver Steurer hatte nach einem schlampigen Abwehraktion den Kölnern die ersten Chance durch Lenn Jastremski (14.) ermöglicht. Weinkauf richtete den Schaden. Stefan Velkov (35.) machte mit einer ganz ähnlichen Panne nach dem 0:1 erneut das Tor für die Hausherren auf. „Gut gemeint“ war das Beste, was man über den Auftritt des Gastes sagen konnte. Es reichte dagegen nicht zu einmal zu einem „stets bemüht“.

Trainer Dotchev reagiert zur Pause prompt und umfassend: Marvin Ajani kam für Alaa Bakir. Vincent Gembalies ersetzte Stefan Velkov und Darius Ghindovean sollte an Stelle von Marlon Frey die Sechser-Position offensiver interpretieren. Kaum hatte die Partie wieder gewonnen, brannte es schon wieder im MSV-Strafraum. Leo Weinkauf musste in höchster Not retten. Der Abpraller rollte gefährlich nahe ans verwaiste Tor. Weitere leichte Ballverluste brachten die Hausherren in Position. Simon Handle (58.) hätte nach einem schlanken Doppelpasstrick die Partie entscheiden können. Seine Fahrkarte hielt den Rest an Hoffnung hoch. So viel war aber schnell zu sehen. Die Wechsel hatten die Körperspannung keinesfalls erhöht. Ein echtes Aufbäumen war nicht zu sehen.

Finale ohne Happy End für den MSV Duisburg

Dass sich Rolf Feltscher mit einem Foul an der Seitenlinie die fünfte Gelbe Karte einfing, ging als Dummheit und nicht als Kampfansage durch. Dotchev brachte den schnellen Julian Hettwer als zweite Spitze für Kolja Pusch. Hettwer bekam langen keinen Ball, mit dem er was anfangen konnte. Mit dem ersten brauchbaren Zuspiel brachte erst sich und dann Marvin Ajani (86.) ins Spiel. Ajnai stolperte die Kugel irgendwie zum 1:2 ins Tor. Damit begann ein furioses Finale ohne Happy End für den MSV.

