Rückschlag für den MSV Duisburg bei Eintracht Braunschweig

Braunschweig Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei Eintracht Brauschweig verloren die Zebras am Samstag mit 1:2.

Nach drei Auswärtssiegen in Folge musste Fußball-Drittligist MSV Duisburg am Samstag in der Fremde eine Niederlage hinnehmen. Die Zebras verloren bei Eintracht Braunschweig vor 8410 Zuschauern mit 1:2 (0:1).

Braunschweig - MSV Duisburg: Zwei Gedenkminuten

Trotz mehrerer Rückkehrer nahm MSV-Trainer Hagen Schmidt gegenüber der Partie gegen Türkgücü München nur eine Veränderung in der Startelf vor. Marvin Bakalorz kam für Kolja Pusch in die Mannschaft. Bakalorz fungierte als Abwehrchef, Marlon Frey rückte ins Mittelfeld vor. Schmidt setzte erneut auf ein 3-4-3-System. Rolf Feltscher, der vor Wochenfrist seine Gelbsperre verbüßte, musste sich mit einem Platz auf der Bank begnügen.

90' Schlusspfiff in Braunschweig.



Unsere #Zebras verlieren bei der Eintracht nach zuletzt drei Auswärtssiegen. Der späte Anschluss durch Tobias #Fleckstein kommt leider zu spät.



2:1 | #EBSMSV #herznumahier #Duisburg pic.twitter.com/zkPvvBWqf9 — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) February 26, 2022

Vor dem Anpfiff erfolgten zwei Gedenkminuten. Eintracht Braunschweig trauert um Hans-Georg Dulz, Mitglied der Meistermannschaft von 1967. Außerdem setzten Mannschaften, Offizielle und Zuschauer ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Eintracht Braunschweig setzte in einer verhaltenen Anfangsphase den ersten Akzent. Maurice Multhaupt setzte den Ball per Distanzschuss in der neunten Minute neben das Tor. Drei Minuten später lag die Kugel im Duisburger Netz. Die Zebras verteidigten im Strafraum nicht konsequent genug, Niko Bretschneider, der per Kopf hätte klären müssen, ließ sich abkochen und Jomaine Consbruch traf aus kurzer Distanz zum 1:0.

Allerdings war Bretschneider zu diesem Zeitpunkt schon stark angeschlagen gewesen. Zwei Minuten zuvor war er mit Consbruch mit dem Kopf zusammengeprallt. In der 20. Minute ging Bretschneider ohne gegnerische Einwirkung zu Boden und wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt. Für ihn kam Leroy Kwadwo ins Spiel.

Der MSV verbuchte seine erste Großchance in der 30. Minute. Aziz Bouhaddouz scheiterte in Anschluss an einen langen Pass von Marlon Frey per Direktannahme an Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic. In der 39. Minute kam auf der Gegenseite Bryan Henning zum Abschluss, doch Vincent Gembalies konnte den Schuss abblocken. In der dritten Minute der Nachspielzeit parierte MSV-Torwart Leo Weinkauf einen Schuss aus kurzer Distanz von Lion Lauberbach.

Marvin Bakalorz blieb zur Pause in der Kabine. Für ihn kam Rolf Feltscher. In der Dreier-Abwehrkette spielten nun Vincent Gembalies, Tobias Fleckstein (zentral) und Leroy Kwadwo. Kwadwo rettete in der 59. Minute mit einem Tackling gegen Lion Lauberbach, der zuvor Vincent Gembalies davongelaufen war. In der 64. Minute gab es aber keine Rettung für den MSV. Nach einem Ballverlust von Rolf Feltscher setzten sich die Gastgeber auf der rechten Seite durch. Lauberbach verwerte im Zentrum ein Marx-Zuspiel zum 2:0.

MSV Duisburg: Tor von Fleckstein kommt zu spät

In der 71. Minute kam Orhan Ademi für Marvin Knoll ins Spiel. Der Stürmer verpasste wenige Sekunden nach seiner Einwechslung an Wirkungsstätte den Anschlusstreffer. Ademi setzte den Ball an den Pfosten, Rolf Feltscher knallte den Ball im Nachsetzen in die Wolken. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Tobias Fleckstein dann doch noch für den MSV zum Anschluss. Für eine Wende reichte die Zeit aber nicht mehr.

Weiter geht es für den MSV Duisburg am Mittwoch, 2. März, 19.30 Uhr, mit der FVN-Pokal-Partie beim Oberligisten SSVg Velbert. In der Liga trifft der MSV am Samstag, 5. März, 14 Uhr, im eigenen Stadion auf Viktoria Köln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg