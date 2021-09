MSV Duisburg nach 5:0 gegen Rheinland Hamborn in Runde zwei

Duisburg. Der MSV Duisburg hat sich gegen Rheinland Hamborn keine Blöße gegeben. Trainer Dotchev sah einen 5:0-Sieg an seinem 56. Geburtstag.

Rheinland sah kein Land. Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg löste seine Aufgabe in der ersten Runde des Niederrhein-Pokal mühelos. Die Zebras gewannen am Dienstagabend gegen den A-Kreisligisten Rheinland Hamborn mit 5:0 (2:0). Der turmhohe Favorit setzte sich vor geschätzt 800 Zuschauern im Homberger PCC Stadion gegen den bis dahin durchweg siegreichen Spitzenreiter in der achten Fußball-Klasse durch. Die Tore von Kolja Pusch (11.) und Darius Ghindovean vor der Pause machten den Weg frei. Marvin Ajani (48.), die eingewechselten Rudolf Ndualu (78.) und Alaa Bakir (90.) hielten den Favoriten nach der Pause in der Spur.

Der Spielverein zeigte sich als freundlicher Gast. Die Geschäftsleitung überließ den Gastgebern die komplette Einnahme. Die Mannschaft gönnte Rheinlands Torwart Abdullah Dagan jede Menge Rampenlicht. Gleich in der zweiten Minute partierte Dagan einen Schuss von Moritz Stoppelkamp. Danach parierte Keeper bravourös gegen Stoppelkamp, Ghindovean und Pusch den Beifall. In der 87. Minute durfte er vom Platz und den Sonderapplaus der gar nicht so wenigen Rheinland-Freunde entgegen nehmen.

Niederrheinpokal hat durchaus Reiz und Wert

Die Gastgeber, die in Marxloh zu Hause sind, und ihr Torwart hatten sich den Auftritt gegen die Zebras durch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung im Kreispokal verdient. Der MSV wird am Donnerstag erfahren, wer der nächste Gegner in dieser Pokalrunde ist. 64 Lose sind noch im Topf. Der Wettbewerb hat durchaus Reiz und Wert. Der Sieger des Niederrheinpokals sichert sich das mit mehr als 300.000 Euro dotierte Startrecht in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals.

Für die Mannschaft von Rheinlands Trainer Mustafa Öztürk wird die Partie der Zielbahnhof der Pokalreise. Die Zebras sahen die Partie unter Flutlicht vor allem als Pflichtübung.

Trainer Pavel Dotchev, der am Dienstag Geburtstag hatte und 56 Jahre alt wurde, hatte trotzdem deutlich gemacht: Der Favorit nimmt die Partie keineswegs auf die leichte Schulter. Nach der unerfreulichen 2:4-Niederlage am Samstag bei Viktoria Köln wollte sich der MSV „keine Blöße geben“, so der Trainer.

MSV Duisburg mit sieben Startelf-Änderungen

Gleichwohl: Am Samstag hatte Dotchev angekündigt, er werde eher weniger rotieren. Da wirkte wohl die Panne bei der Viktoria nach. Die Zebras traten nun doch mit sieben Veränderungen gegenüber dem Köln-Spiel auf. Lediglich Marlon Frey, Kolja Pusch, Moritz Stoppelkamp und Orhan Ademi aus der Startelf vom Samstag durften (oder mussten) wieder ran. Durchaus bemerkenswert: Dominik Schmidt, den der MSV vor der Saison abgeben wollte, ist nun offiziell begnadigt. Schmidt stand in Startelf und durfte nach der Auswechslung von Moritz Stoppelkamp sogar die Kapitänsbinde tragen.

Marvin Ajani übte schon mal für Samstag. Dotchev setzte den eher offensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler hinten rechts in der Abwehrkette ein. Beim Heimspiel in der Liga gegen den SV Meppen wird Ajani den Gelb gesperrten Rolf Feltscher ersetzen. Dass die Gastgeber bei zwei ihrer Kontern auf seiner Seite ersten Geländegewinne verzeichnen konnte, muss man freilich nicht zu ernst nehmen. Wirklich im Spiel war der Außenseiter nie. Immerhin, Hakan Öz zwang MSV-Keeper Jo Coppens (25.) zu einem ersten Nachweis seines Könnens. In der zweiten Halbzeit prüfte ihn Emanuel Amissah den MSV-Torhüter.

Rheinland wehrte sich nach Kräften, die reichten nicht, um einen Drittligisten wirklich Verlegenheit zu bringen.

Der MSV hätte mit etwas mehr Entschlossenheit im Abschluss deutlich höher gewinnen können. Chancen gab es reichlich. Dazu rettete die Latte dreimal die Hamborner. Deren Freunde verabschiedeten ihr Team mit viel Beifall. Verdient! Rheinland sah zwar gegen den MSV kein Land, ging aber auch nicht unter.

