Live! MSV Duisburg droht der komplette Drittliga-Fehlstart

Duisburg. Der MSV Duisburg wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen Aufsteiger SSV Ulm stehen die Zebras bereits unter Druck. Der Ticker.

Drei Spiele, zwei Punkte: Den Saisonstart hat sich der MSV Duisburg in der 3. Liga auf jeden Fall anders vorgestellt. Auch beim Halleschen FC gelang dem Team von Torsten Ziegner unter der Woche kein Dreier, die Zebras mussten sich mit einem 1:1 begnügen. Gegenwärtig steht der MSV auf einem Abstiegsplatz, nur Waldhof Mannheim und der SC Verl sind noch schlechter.

An diesem Freitag (19 Uhr) darf der MSV den vierten Spieltag eröffnen - mit einer Partie gegen Aufsteiger SSV Ulm. Der hat in dieser Woche ein Ausrufezeichen gesetzt und Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld 1:0 geschlagen. Der MSV ist also gewarnt und muss dennoch dringend mal ein Spiel gewinnen. Ansonsten ist der Fehlstart perfekt.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie MSV Duisburg - SSV Ulm

