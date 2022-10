0:3! Abreibung für den MSV Duisburg bei der SV Elversberg

Elversberg. Der MSV Duisburg hat am Samstag eine bittere Pleite kassiert. Bei Aufsteiger SV Elversberg unterlagen die Zebras am Ende deutlich mit 0:3 (0:1).

Fußball-Drittligist MSV Duisburg musste am Samstag an der Kaiserlinde einen Rückschlag hinnehmen. Die Zebras verloren vor 4048 Zuschauern beim Aufsteiger SV 07 Elversberg mit 0:3 (0:1). Ex-MSV-Spieler Horst Steffen feierte damit als Trainer der SVE einen Sieg über seinen früheren Klub, für den er auch als Nachwuchstrainer tätig gewesen war.

MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp nicht in der Startelf

MSV-Trainer Torsten Ziegner veränderte die Startaufstellung gegenüber dem Spiel gegen den Halleschen FC (1:0) nur auf einer Position. Für den verletzten Rechtsverteidiger Joshua Bitter kam Tobias Fleckstein in die Partie. Ziegner setzte erneut auf ein 3-2-3-2-System. Mittelfeldspieler Caspar Jander gehörte erstmals nach seiner Bänderverletzung im Knöchel wieder dem Kader an. Kapitän Moritz Stoppelkamp saß erneut zunächst auf der Bank. Die Binde trug somit wieder Marvin Bakalorz.

Hier gibt es den Live-Ticker der Partie SV Elversberg - MSV Duisburg zum Nachlesen

Der MSV begann schwungvoll. Aziz Bouhaddouz verbuchte in der dritten Minute nach einem Zuspiel von Phillip König den ersten Abschluss. SVE-Torwart Nicolas Kristof konnte den 16-Meter-Schuss zur Ecke klären. Elversberg kam in der neunten Minute zur ersten Chance. Baran Mogultay lenkte den Schuss von Thore Jacobsen zur Ecke ab. Eine Minute später traf Manuel Feil den Pfosten des Duisburger Tores.

In der zwölften Minute passierte es dann aber: Die SV Elversberg ging mit 1:0 in Führung. Der MSV machte es dem Gastgeber leicht. Niklas Kölle und Marlon Frey fanden im Mittelfeld keinen Zugriff, und Tobias Fleckstein hatte Valdrin Mustafa nicht im Blick, der per Direktannahme aus 16 Metern traf. In der 18. Minute hatte der MSV Glück: Mustafa traf den Pfosten. Die Zebras waren zu diesem Zeitpunkt mit dem 0:1 gut bedient.

Lesen Sie auch:

Beim MSV lief gar nichts zusammen. Im Mittelfeld fehlte der Zugriff, in der Abwehr die Stabilität. Torsten Ziegner reagierte in der 33. Minute und brachte Caspar Jander für den völlig indisponierten Marlon Frey. In der 35. Minute verpasste Kevin Koffi aus kurzer Distanz das 2:0. Glüvk für den MSV, dass der besser positionierte Manuel Feil nicht an den Ball kam. Kurz vor der Pause schloss Feil aus kurzer Distanz zu harmlos ab.

Zur zweiten Halbzeit wartete Ziegner mit einem Doppelwechsel auf. Für den diesmal überforderten Baran Mogultay kam Marvin Senger ins Spiel. Zudem griff der Kapitän ins Spiel ein. Moritz Stoppelkamp kam für Phillip König. Senger spielte in der Dreierabwehrkette, Niklas Kölle rückte auf dem linken Flügel in die offensive Position vor.

MSV Duisburg: Elversberg trifft doppelt in der Schlussphase

Der MSV spielte nun besser, agierte druckvoller. In der 54. Minute setzte Marvin Ajani den Ball aus 15 Metern über das Tor. In der 67. Minute war MSV-Torwart Vincent Müller bei einem Schuss von Jannik Rochelt mit einer Faustabwehr zur Stelle. Zwei Minuten später kam Julian Hettwer für Marvin Ajani ins Spiel.

Die Gastgeber entschieden mit einem Kunstschuss in der 83. Minute das Spiel. Per Hacke verwertete Kevin Koffi eine Flanke von der rechten Seite aus kurzer Distanz zum 2:0. In der zweiten Minute der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Israel Suero Fernandez mit dem 3:0 den Schlusspunkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg