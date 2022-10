Live! MSV Duisburg: Gefühltes Heimspiel beim BVB II

Wuppertal. Nach der Niederlage in Elversberg spielt der MSV Duisburg heute bei Borussia Dortmund II. Gespielt wird in Wuppertal. Der Live-Ticker.

0:3 verlor der MSV Duisburg am vergangenen Wochenende bei der SV Elversberg. Chancenlos waren die Zebras, das erkannten die Verantwortlichen um Trainer Torsten Ziegner neidlos an. Umso wichtiger wird es für die Meidericher sein, an diesem Sonntag (14 Uhr) bei Borussia Dortmund II wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Partie bei den Schwarz-Gelben findet zum ersten Mal im Wuppertaler Stadion am Zoo statt, weil der BVB ansonsten derzeit über keine bespielbare Heimstätte verfügt. Über 2000 MSV-Fans werden erwartet.

Mit Blick auf die Tabelle ist das Spiel für die Ziegner-Elf eine wichtige. Der BVB ist mühsam in die Saison gestartet und steht mit neun Zählern auf dem vorletzten Platz. Mit einem Duisburger Sieg würde der MSV den Vorsprung auf den Abstiegskandidaten auf acht Zähler erhöhen - das sollte Anreiz genug sein. Zurückkehren ins Duisburger Team könnten Moritz Stoppelkamp, Casper Jander und Rolf Feltscher.

