Duisburg. Zwei Heimspiele bleiben dem MSV Duisburg in diesem Jahr, um die Bilanz in der 3. Liga aufzupolieren. Heute kommt Dynamo Dresden. Der Live-Ticker.

Ein dicker Brocken wartet heute auf den MSV Duisburg. Ab 13:30 Uhr empfangen die Meidericher in der 3. Liga den Tabellenzweiten Dynamo Dresden. Immerhin gehen die Zebras mit leichtem Rückenwind ins Spiel. Der MSV ist seit drei Spielen ungeschlagen, zuletzt gelang ein 1:1 bei Erzgebirge Aue. Um den Rückstand auf Platz 16 zu verkürzen, müssen vor der Winterpause dringend Punkte her. Am Mittwoch (19 Uhr) folgt das letzte Spiel des Jahres gegen den Tabellenletzten SC Freiburg II.

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden: Das Spiel heute im Live-Ticker

MSV gegen Dresden: Der Live-Ticker zum Spiel

MSV-Trainer Boris Schommers baut sein Team auf zwei Positionen um. Für den gesperrten Abwehrchef Sebastian Mai und den zuletzt starken Santiago Castaneda rücken Caspar Jander und Benjamin Girth in die Mannschaft. Marvin Bakalorz führt das Team als Kapitän an.

Die Polizei stuft die Partie als „Hochrisikospiel“ ein und wird das Spiel mit einem massiven Aufgebot begleiten. Ihre Strategie, um Gewalt zu verhindern: strikte Fan-Trennung auch während der An- und Abreise. 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Sportpark erwartet, darunter etwa 1500 Anhänger der Sachsen. Die Dresdner Fanszene ist bekannt für die große Zahl gewaltbereiter Ultras und Hooligans.

MSV-Gegner Dynamo Dresden hatte ein Zwischentief

Dresden hat sein kleines Zwischentief mit drei 0:1-Niederlagen ausgestanden und meldete sich mit dem 2:1-Sieg über Unterhaching zurück als Spitzenmannschaft. Die letzten sechs Spiele in Folge haben die Meidericher gegen Dynamo Dresden verloren und dabei eine Trefferbilanz von 1:10 Tore erreicht. Dresden kommt, um zu gewinnen. Das weiß MSV-Trainer Boris Schommers sicher. Und jeder andere beim MSV Duisburg auch.

