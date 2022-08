Live! MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Alle Infos zum Revierderby

Duisburg. Der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen treffen heute Abend (19 Uhr) in der 3. Liga aufeinander. Alle Infos zum Spiel gibt es in diesem Newsblog.

Der MSV Duisburg trifft am Freitagabend in Duisburg auf Rot-Weiss Essen . Erstmals seit 2007 stehen sich beide Revierklubs in einem Ligaspiel gegenüber.

trifft am Freitagabend in Duisburg auf . Erstmals seit 2007 stehen sich beide Revierklubs in einem Ligaspiel gegenüber. Die Begegnung ist mit 28.200 Zuschauern seit Tagen ausverkauft. Mehr als 5000 Fans kommen aus Essen. Die Polizei ist mit einem massiven Aufgebot im Einsatz

Ingo Wald und Marcus Uhlig , die Vereinsverantwortlichen, appellieren vor dem Spiel an die Fans. Es soll ein friedliches Revierderby werden.

und , die Vereinsverantwortlichen, appellieren vor dem Spiel an die Fans. Es soll ein friedliches Revierderby werden. MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen elektrisiert die Anhänger. Es wird daher mit einem hohen Verkehraufkommen zu rechnen sein.

Das erste Pflichtspiel-Derby seit 2007 zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen heute Abend in der 3. Liga (19 Uhr, Magenta TV) elektrisiert Fans und Spieler rund um beide Teams. 28.200 Zuschauer werden in der Schauinsland-Reisen-Arena dabei sein, die Partie ist längst ausverkauft. Mehr als 5000 Fans werden aus Essen anreisen, . In diesem Newsblog informieren wir Sie rund um die Uhr über das Revierderby zwischen dem MSV und RWE.

Die Polizei Duisburg hat die Begegnung als Hochrisikospiel eingestuft und wird daher mit massiven Kräften im Stadtgebiet präsent sein.

MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Appell der Polizei

Der leitende Polizeidirektor Ulrich Heuke wird den Einsatz rund um das Spiel führen. Er betont: „Der größte Teil der Fans möchte eine spannende Fußballpartie sehen. Wir sind für den Bruchteil der Personen da, die sich nicht an die “Fair-Play-Regeln' halten und Randale machen wollen. Wir schreiten entschieden ein und werden Straftaten konsequent verfolgen!„

Lesen Sie auch: MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Darum kommt das Derby für Ingo Wald und Marcus Uhlig zu früh

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot wie beispielsweise der Hundertschaft, der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), der Landesreiterstaffel sowie Diensthundführern vor Ort - darunter auch zahlreiche Unterstützungskräfte aus anderen Behörden. Außerdem stehen Wasserwerfer zur Verfügung.

Die beiden Vereinsverantwortlichen Ingo Wald, Präsident des MSV Duisburg, und Marcus Uhlig, Vorsitzender von Rot-Weiss Essen, , dass es ein friedliches Revierderby werden soll. Uhlig erklärte: "Ich möchte an unsere aktive Fanszene appellieren, die uns im vergangenen Jahr bedingungslos unterstützt hat und einen gewaltigen Anteil am Aufstieg hat. Bei unserem ersten Spiel gab es aber eine fragwürdige Pyro-Show, die eine empfindliche Strafe nach sich ziehen wird. Ich würde mir wünschen, dass in Duisburg bei aller Rivalität, die wir uns auch wünschen, alle einen kühlen Kopf bewahren. Nach dem Spiel will ich über Sport sprechen."

Das Duisburger Stadion ist erstmals seit langem ausverkauft. Für die Anreise zum Spiel ist deshalb einiges zu beachten.

„Aufgrund der großen Kulisse und des üblichen freitäglichen Feierabendverkehrs dürfen wir euch um rechtzeitige Anreise bitten, damit alle Fans pünktlich zum Anstoß um 19 Uhr auf ihren Plätzen sind“, richtet sich der MSV an die Fußballfans.

Mehr News zum Derby MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen:

.

.

.

MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Hohes Verkehrsaufkommen erwartet

Gerade mit dem Auto dürfte es deutlich länger als gewöhnlich dauern. Polizei und der Verein rechnen damit, dass auch viele Zuschauer aus Essen mit dem Pkw anreisen werden. Auf den innerstädtischen Straßen und der A 59 wird mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg