Live! MSV Duisburg gegen SC Verl: Das Spiel heute im Ticker

Duisburg. Der MSV Duisburg trifft heute (19 Uhr) auf den SC Verl. Der erste Sieg in der 3. Liga muss her. Das Kellerduell hier im Live-Ticker.

Der MSV Duisburg muss liefern. Heute Abend treffen die Zebras in der 3. Liga ab 19 Uhr auf den SC Verl. MSV-Trainer Torsten Ziegner bezeichnet die Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena zurecht als "Kellerduell". Der SC Verl hat vier Punkte und steht auf Platz 17. Die Meidericher haben eine noch schlimmere Bilanz nach fünf Spielen. Mit nur drei Zählern reicht es nur für Platz 19, den vorletzten Tabellenplatz.

MSV Duisburg gegen SC Verl: Das Spiel heute im Live-Ticker

MSV-Trainer Torsten Ziegner weiß, dass seine Mannschaft endlich liefern muss. Der erste Sieg ist Pflicht: "Es kommt komplett auf das Spiel am Freitag an. Wir wollen den Bock umstoßen und mit dem umgestoßenen Bock im perfekten Fall mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen.“

+++ MSV Duisburg gegen SC Verl heute live im TV und Stream: Wer überträgt das Spiel? +++

Bangen muss der MSV um den Einsatz von Kolja Pusch. Der Mittelfeldspieler, dessen Spezialität der Umgang mit ruhenden Ball bei Ecken und Freistößen ist, fehlte am Dienstag beim Trainingsauftakt für diese Woche. Bereits beim 1:2 in der Liga in Regensburg und beim 0:2 im Freundschaftsspiel gegen Mainz 05 musste Trainer Torsten Ziegner auf den 30-Jährigen verzichten. Leistenbeschwerden bremsen das Zebra derzeit aus.

