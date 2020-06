LIVE! MSV Duisburg gegen Würzburg, Duell der Selbstbewussten

Duisburg. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht legt sich vor dem Spiel gegen die Würzburger Kickers nicht auf eine Taktik fest. Das Spiel im Live-Ticker.

In der 3. Fußball-Liga treffen heute zwei Teams mit breiter Brust aufeinander. Der MSV Duisburg empfängt die Würzburger Kickers. Der MSV untermauerte nach einem durchwachsenen Start nach der Corona-Pause mit zwei Siegen in Folge die Tabellenführung Der Gast aus Franken reist als Zweiter der Rückrundentabelle an.

Der MSV will den Rückenwind aus dem Spiel beim 1. FC Kaiserslautern (3:1) nutzen. Vor der Partie gegen die Kickers lässt sich MSV-Trainer Torsten Lieberknecht nicht in die Karten schauen. Zuletzt überraschte der MSV mit einer Fünferkette im Defensivbereich. Der Coach wollte sich nicht festlegen, ob es am Samstag eine Wiederholung dieser Variante geben wird.

Verteidiger Arne Sicker kehrt nach seiner Oberschenkel-Zerrung in den Kader zurück. (D.R)

