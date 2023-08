Live! MSV Duisburg heute im Niederrheinpokal gegen FSV Vohwinkel

Duisburg. In der 3. Liga hat der MSV Duisburg einen heftigen Fehlstart hingelegt. Der erste Pflichtspiel-Sieg muss heute im Niederrheinpokal gelingen.

Miese Stimmung beim MSV Duisburg: Nach vier Spielen in der 3. Liga haben die Zebras nur drei Punkte auf dem Konto. Eine fürchterliche Bilanz für die Meidericher, die sich das Ziel Aufstieg bis 2025 auf die Fahne geschrieben haben. Den ersten Pflichtspiel-Sieg muss der MSV heute im Niederrheinpokal einfahren. In der ersten Pokalrunde treffen die Meidericher auf den FSV Vohwinkel aus Wuppertal. Gespielt wird ab 19:30 Uhr im Homberger PCC-Stadion.

FSV Vohwinkel gegen MSV Duisburg: Der Niederrheinpokal heute im Live-Ticker

Für den MSV Duisburg ist es eine Pflichtaufgabe. Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Blamage für den Drittligisten. Der Gast kickt nach dem Abstieg aus der Landesliga in der Bezirksliga und wartet wie der MSV auf den ersten Dreier der Saison.

Ein Sieg gegen den unterklassigen Gegner wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. Torsten Ziegner kennt den Weg: „Wir werden das Team nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schließlich wollen wir unsere Pokal-Statistik verbessern.“ Zuletzt gelang ein Pokalsieg 2017. Danach gab es vor allem Blamagen wie das 2:6 in Wuppertal 2021 oder das 1:2 in der zweiten Pokalrunde in Oberhausen vor knapp einem Jahr.

