Live! MSV Duisburg hofft auf den zweiten Saisonsieg

Duisburg Gegen den FC Ingolstadt möchte der MSV Duisburg unter Trainer Boris Schommers endlich gewinnen. Das Spiel im Live-Ticker.

Seitdem Boris Schommers beim MSV Duisburg übernommen hat, wartet der Trainer weiter auf den ersten Sieg. Das soll sich gegen den FC Ingolstadt am Samstagnachmittag endlich ändern.

MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt: Das Spiel im Liveticker

„Schön wäre es, wenn wir am Wochenende einen größeren Schritt machen können“, sagte Schommers vor der Partie gegen die Gäste aus Bayern. „Auch wenn wir spielerisch vielleicht nicht überzeugen konnten, aber wenn wir drei Punkte wider Erwarten hier im Stadion holen, dann würde ich diesen etwas größeren Schritt sehr gerne nehmen.“

In den vier Spielen (einmal im Pokal, dreimal in der Liga), die das Team unter der Leitung von Schommers auf den Platz gebracht hat, gelang kein eigenes Tor. Den Treffer beim 1:2 im Derby gegen Rot-Weiss Essen schoss ein Kicker der Gäste. Es gelang unter Schommers kein Sieg. Am vergangenen Sonntag beim 0:0 gegen Waldhof Mannheim holte der Nachfolger von Engin Vural seinen ersten Zähler. Über den Teilerfolg sagt der Coach: „Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Wir haben aber einen Punkt mitgebracht, das war ein kleiner Schritt.“

