Live! 2:1 - MSV Duisburg steht kurz vor dem Klassenerhalt

Duisburg. Der MSV könnte den Klassenerhalt in der 3. Liga perfekt machen. Duisburgs Gegner Bayern München II droht der Abstieg. Das Spiel im Live-Ticker.

Das bittere 2:2 in der vergangenen Spielzeit beim FC Bayern München II begrub die Aufstiegshoffnungen des MSV Duisburg. An diesem Mittwoch (19 Uhr) steht wieder viel auf dem Spiel – allerdings am anderen Ende der Tabelle.

Die Münchener taumeln nach dem Meistertitel dem Abstieg entgegen. Die Duisburger können den Klassenerhalt perfekt machen. Sollten die Zebras gegen die Bayern gewinnen und der KFC Uerdingen gegen Viktoria Köln zeitgleich maximal einen Punkt holen, wären die Zebras gerettet.

Da am Samstag der 1. FC Kaiserslautern und der KFC Uerdingen aufeinandertreffen und sich gegenseitig die Punkte abnehmen werden, würde die Rechnung aus Duisburger Sicht aufgehen.

Positiver Corona-Test bei Kamavuaka

Verzichten muss der MSV kurzfristig auf Wilson Kamavuaka. Der Mittelfeldspieler wurde und befindet sich in häuslicher Quarantäne, teilte der Klub am Mittwoch mit. Das Match gegen die Bayern kann wie geplant stattfinden. (fs)

Die Startaufstellungen:

Duisburg: Weinkauf - Sauer, Schmidt, Sicker, Scepanik - Jansen, Frey - Mickels, Krempicki, Stoppelkamp - Bouhaddouz

München II: Hoffmann - Waidner, Che, Feldhahn, Vita - Stiller, Welzmüller - Günther, Singh, Sieb - Scott

Hier geht's zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg