Live! MSV Duisburg legt bei 1860 München wieder los

Duisburg. Auch die 3. Liga startet wieder den Spielbetrieb. Tabellenführer MSV Duisburg hat im Spiel bei 1860 München mit vielen Problemen zu kämpfen.

Die 1. Bundesliga ist schon wieder voll im Trott, auch die 2. Fußball-Bundesliga läuft - und am Pfingstwochenende nimmt auch die 3. Liga wieder den Spielbetrieb auf. Nach den ersten Spielen am Samstag greift am Sonntag auch der Tabellenführer MSV Duisburg ein. Die Zebras starten mit einem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München in die Zeit nach der Corona-Zwangspause.

Für die Duisburger wird es das erste Geisterspiel der Vereinsgeschichte. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht nennt diese Situation "verheerend", denn: "Zuschauer gehören zum Fußball einfach dazu." Allerdings kann sich der MSV damit nicht länger beschäftigen: Zwar gab es im letzten Spiel vor der Saison-Unterbrechung einen 1:0-Sieg über den 1. FC Magdeburg. Allerdings waren die drei voran gegangenen Partie beim FSV Zwickau (0:1), gegen Waldhof Mannheim (2:3) und beim SV Meppen (0:1) verloren gegangen. Lieberknecht über die Mission Aufstieg in die 2. Bundesliga: "Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge."

Bitter und Sliskovic fehlen dem MSV Duisburg in München

Elf Spiele sollen in fünfeinhalb Wochen durchgepeitscht werden. Nach dem Spiel bei den Löwen haben die Duisburger zweimal Heimrecht, um sich für den Saison-Schlussspurt zu festigen: Am 3. Juni kommt Carl Zeiss Jena, am 6. Juni der Chemnitzer FC an die Wedau.

In München muss der MSV Duisburg zudem zwei wichtige Spieler ersetzen: Joshua Bitter, laut Lieberknecht "der vielleicht beste Rechtsverteidiger der Liga", fällt mit einem Muskelriss lange aus. Und auch Edeljoker Petar Sliskovic steht wegen einer Leistenzerrung nicht zur Verfügung. (fs)

So wollen sie spielen

TSV 1860 München - MVSV Duisburg (Sonntag, 31. Mai, 13 Uhr, MAgenta Sport)

München: Hiller - Wein, Rieder, Erdmann - Willsch, Bekiroglu, Gebhart, Dressel, Steinhart - Mölders, Lex

Duisburg: Weinkauf - Budimbu, Compper, Boeder, Sicker - Albutat, Ben Balla - Stoppelkamp, Daschner, Krempicki - Vermeij

