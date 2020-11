Live! MSV Duisburg: Torlose erste Hälfte bei Lettieri-Debüt

Duisburg. In der 3. Liga spielt der MSV Duisburg gegen den Halleschen FC. Trainer Gino Lettieri feiert sein Debüt. Das Spiel bei uns im Live-Ticker.

Re-Start mit Gino Lettieri: An diesem Dienstag (19 Uhr) empfängt der MSV Duisburg den Hallenschen FC zum Nachholspiel. Für den Meidericher Drittligisten beginnen damit zwei Turbo-Wochen mit vier Spielen in zwölf Tagen – und für den neuen Trainer Gino Lettieri das Projekt „ruhige Fahrwasser“.

Die Innenansicht der MSV-Arena ist dem 53-Jährigen bereits bestens bekannt. Schon einmal, in der Saison 2014/15 stand der Deutsch-Italiener an der Seitenlinie, führte den MSV in Liga zwei, musste nach einem Fehlstart allerdings gehen. Als Nachfolger des geschassten Torsten Lieberknecht soll es mit Lettieri erneut aufwärts gehen, diesmal ist aus dem Tabellenkeller. Der Druck ist groß: Lettieri ist bei den MSV-Fans umstritten. Und in dieser Saison haben die Meidericher zuhause noch keinen Sieg geholt.

MSV Duisburg vs. Hallescher FC: Duell im Keller

Nach dem 1:2 bei Türkgücü München fristet der MSV auf Platz 18 sein Dasein. Die Saalestädter sind nur minder besser platziert (14.). Mit einem Heimsieg könnte der MSV an den den Gästen vorbeiziehen. Allerdings muss Lettieri neben dem gesperrten Dominik Schmidt auch auf die angeschlagenen Vincent Gembalies und Mirnos Pepic verzichten. Ahmet Engin fehlt kurzfristig - er musste nach Problemen das Training abbrechen. Der unter der Woche erkrankte Maximilian Jansen sitzt zunächst auf der Bank. Das 17-jährige Talent Julian Hettwer steht erneut im Kader, könnte wieder eingewechselt werden. Überraschend: Lettieri lässt Kapitän Moritz Stoppelkamp zunächst auf der Bank. "Stoppel hat darum gebeten. Er hat gesagt, es geht nicht", sagte Lettieri über den Langzeitverletzten bei Magentasport.

Der neue Trainer hatte am Sonntag angekündigt, dass er „taktisch variieren“ möchte. Von seinem Team erwartet er mehr Einsatz über 90 Minuten: „Die Spieler müssen den Willen zeigen, auch wenn sie sich müde fühlen, einen Schritt mehr zu gehen.“

MSV-Gegner Halle holte zuletzt einen Punkt

Der Hallesche FC konnte zuletzt einen Fortschritt verzeichnen. Nach teils hohen Niederlagen fuhr das Team von Florian Schnorrenberg zumindest einen Punkt gegen Hansa Rostock ein (1:1). „Wir haben gefightet und dagegengehalten“, sagte Schnorrenberg. In Duisburg kann er auf zwei Dinge vertrauen: Auf bereits zwei Auswärtssiege und Lukas Boeder, der gegen seinen Ex-Klub besonders motiviert sein dürfte. Der 23-Jährige verließ den MSV im Sommer und steht in der Startelf.

Hier geht es zum Live-Ticker

MSV Duisburg - Hallescher FC (19 Uhr)