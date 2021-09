Live! 2:0! Der MSV Duisburg legt gegen Würzburg nach

Duisburg. Sowohl der MSV Duisburg als auch die Würzburger Kickers enttäuschen bisland in der 3. Liga. Heute treffen sie aufeinander. Der Live-Ticker.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg steht schon früh in der Saison unter Druck. Nach zuletzt enttäuschenden Resultaten soll gegen die ebenfalls kriselnden Würzburger Kickers heute unbedingt ein Sieg her (14.00 Uhr). „Mit einem Sieg können sich bei uns einige Sachen normalisieren“, .

Mithelfen, den dritten Saisonsieg im siebten Spiel zu holen, soll auch Marvin Bakalorz. Der Neuzugang wird zum zweiten Mal in Folge in der MSV-Startelf stehen - und an den 31 Jahre alten Mittelfeld-Routiniert knüpft Trainer Dotchev große Hoffnungen.Bakalorz soll im defensiven Mittelfeld die Zügel in die Hand nehmen und damit nach hinten absichern sowie nach vorne Impulse setzen. In der Vorbereitung hatte der Ex-Hannoveraner vor seiner Erkrankung gezeigt, dass er diesem Anspruch gerecht werden kann.

Hier geht's zum Live-Ticker:

