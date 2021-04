Pavel Dotchev, Trainer des MSV Duisburg trifft zum dritten Mal in dieser Saison auf den SV Waldhof Mannheim.

Pavel Dotchev hofft auf fünften Heimsieg in Folge

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg muss beim Heimspiel gegen Waldhof Mannheim die Aufstellung leicht umbauen. Das Spiel im Live-Ticker.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg peilt gegen den SV Waldhof Mannheim den fünften Heimsieg in Folge an. MSV-Trainer Pavel Dotchev hat in der Startaufstellung eine Veränderung gegenüber der Vorwoche vorgenommen. Für den verletzten Linksverteidiger Arne Sicker rückt Lukas Scepanik ins Team. (DR)

