Gegentor von der Mittellinie! MSV Duisburg kassiert bittere Niederlage

Duisburg. Rückschlag für den MSV Duisburg. Die Zebras verlieren ihr Drittligaspiel gegen Wehen Wiesbaden mit 0:2.

Die Rechnung kann nicht mehr aufgehen. Vier Punkte hatte Pavel Dotchev, der Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg aus den Spielen gegen den SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II gefordert. Die Zebras machten gestern Abend einen Strich durch die Rechnung. Der MSV verlor sein Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden vor 7259 Zuschauern. mit 0:2 (0:0). Dotchev hatte mit der „Vier-Punkte-Vorgabe“ die Bewertung des Saisonstarts verbunden. Demnach ist der Auftakt misslungen.

MSV-Trainer Pavel Dotchev nahm im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Magdeburg drei Veränderungen vor. Stefan Velkov und Niko Bretschneider rückten für Vincent Gembalies und Leroy Kwadwo in die Abwehrreihe. Als Sturmspitze fungierte Orhan Ademi für Aziz Bouhaddouz. Der angeschlagene Kapitän Moritz Stoppelkamp gehörte nicht dem Kader an. Wie sich später herausstellte: Der Routinier fehlte an allen Ecken und Enden.

MSV mit gutem Start in die zweite Halbzeit

Nach einer auf beiden Seiten zerfahrenen Anfangsphase verbuchten die Meidericher in der 20. Minute die erste Torchance. Rolf Feltscher setzte auf der rechten Seite Marvin Ajani in Szene – der Ex-Wehener bediente im Zentrum Orhan Ademi, der den Ball aus 17 Metern über das Tor setzte. Sechs Minuten später verschätzte sich MSV-Keeper Leo Weinkauf bei einer hohen Flanke, doch Stefan Velkov bereinigte die Situation.

In der 37. Minute vergab der MSV die bis dahin größte Chance. Alaa Bakir ließ einen langen Ball geschickt passieren, Orhan Ademi lief allein auf das Gästetor zu, scheiterte doch am Wehener Keeper Florian Stritzel. Vier Minuten später traf Benedict Hollerbach auf der Gegenseite mit einem Drehschuss von der Strafraumgrenze knapp neben das Tor. In der 44. Minute klärte Weinkauf bei einem Schuss aus elf Metern von Thijmen Goppel.

Der MSV kam schwungvoll aus der Kabine. Orhan Ademi verpasste den Ball nach einer Bretschneider-Flanke am Fünfmeter-Raum nur knapp (46.). In der 55. Minute köpfte Marvin Ajani den Ball in Anschluss an einen Freistoß von Kolja Pusch und einer Verlängerung von Orhan Ademi aus drei Metern über das Tor. Mittlerweile hätten die Zebras eine Führung verdient.

MSV vergibt die Großchance - und kassiert den Rückstand

In der 60. Minute nahm Pavel Dotchev drei Wechsel vor – einen davon gezwungenermaßen. Niko Bretschneider, der auf der linken Abwehrseite eine starke Partie abgeliefert hatte, musste verletzt das Handtuch werfen. Zudem kamen Marvin Bakalorz (für Niclas Stierlin) und Aziz Bouhaddouz (für Orhan Ademi).

In der 68. Minute der nächste Hochkaräter für die Gastgeber, doch Kolja Pusch traf den Ball nach einer Kwadwo-Flanke nicht richtig. Wenige Sekunden später folgte die kalte Dusche: Die Duisburger Abwehr war schlecht sortiert, und Hakan Gustaf Nilsson verwertete eine Flanke von Dominik Prokop zum 0:1. Verkehrte Welt an der Wedau!

Alptraum für MSV-Torwart Weinkauf: Thiel trifft von der Mittellinie

Dotchev reagierte und brachte mit Chinedu Ekene für den enttäuschenden Marvin Ajani einen neuen Mann, der das Offensivspiel ankurbeln sollte. Bevor sich ein positiver Effekt einstellen konnte, entschieden die Gäste die Partie.

MSV-Torwart Leo Weinkauf in den letzten zwölf Monaten ein Garant für Konstanz und Stärke erlebte nach langer Zeit mal wieder einen Alptraum-Moment. Stefan Velkov verlor im Mittelfeld den Ball an den eingewechselten Maximilian Thiel. Der Wiesbadener sah, dass Weinkauf zu weit vor einem Kasten stand und traf von der Mittellinie aus ins Netz. Mit dem 0:2 war das Ding gelaufen.

Für das nächste Spiel des MSV Duisburg bei der U 23 von Borussia Dortmund (Sonntag, 29. August, 13 Uhr) sind ab dem heutigen Donnerstag, 10 Uhr, im Fanshop in der Arena erhältlich.

