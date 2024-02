Marvin Bakalorz verlangt: „Feuer frei“ beim MSV Duisburg

Duisburg Der derzeit verletzt ausfallende Routinier will bald wieder auf dem Platz stehen und spricht über seine Zukunft bei den Zebras.

Marvin Bakalorz hat ein Ziel. „Natürlich möchte ich in der nächsten Saison mit dem MSV in der 3. Liga spielen“, sagte der momentan verletzt ausfallende Mittelfeldroutinier der Zebras vor der Partie gegen Viktoria Köln am Samstagmittag in der Schauinsland-Reisen-Arena. Selber kann er aktuell noch nicht dafür sorgen, dass es damit klappen wird.

„In ein, zwei Wochen bin ich zurück“, ließ Bakalorz kurz vor dem Anpfiff am Mikrofon von Magenta-Sport wissen. Dass seine Kreuzbandblessur ihn seit eigenen Wochen ausbremst, hat den erfahrenen Kicker nicht mürbe gemacht. „Der Körper macht noch mit“, versicherte er mit Hinblick auf seine weitere Laufbahn, die er gern in Duisburg fortsetzen würde – den Klassenerhalt vorausgesetzt.

Zur aktuellen Situation seiner Teamkollegen befragt, sagte Bakalorz: „Wir sind jetzt dran. Heute gilt: Feuer frei, wir müssen gegen Köln gewinnen!“ Dass dabei der vor Wochenfrist in Verl zweimal treffsichere Daniel Ginczek wieder ein Faktor sein muss, ist ihm klar. „Baka“ nimmt da aber die Zulieferer in die Pflicht: „Wir müssen ihn mit Bällen füttern.“

Trainer Boris Schommers versprühte derweil im Magenta-Interview vor dem Spiel Optimismus: „Wir wissen, was wir können. Der Glaube ist gewachsen.“

