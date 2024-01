Duisburg. Neue Spekulationen über Caspar Jander. Ein sofortiger Wechsel würde für den MSV Duisburg eine Schwächung im Abstiegskampf bedeuten.

Laut Medienberichten steht Caspar Jander (20), Mittelfeldspieler des Fußball-Drittlisten MSV Duisburg, vor einem Wechsel zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Dies berichteten die Kieler Nachrichten am Neujahrstag. Um den 20-Jährigen hatte sich zuletzt dem Vernehmen nach auch Holstein Kiel bemüht.

Der Vertrag von Caspar Jander beim MSV läuft im Sommer aus. Der U-20-Nationalspieler könnte dann ablösefrei wechseln. Eine Vertragsverlängerung beim MSV gilt als unrealistisch. Laut Medienberichten ist aber offen, ob Jander bereits jetzt an die Noris wechselt oder erst in der kommenden Saison das Club-Trikot tragen wird. Auch wenn der MSV Duisburg in der Wintertransferphase Geld für neue Spieler investieren will: Der Verlust von Jander wäre im Hinblick auf den Kampf gegen den Abstieg ein Schlag ins Kontor, die Mannschaft würde Qualität verlieren.

MSV Duisburg: Hettwer-Transfer war sportlich nicht zu kompensieren

Die Meidericher sind diesbezüglich gebrannte Kinder: Im Sommer verkaufte der MSV Talent Julian Hettwer an Borussia Dortmund. Hettwer spielt für die U 23 des BVB in der 3. Liga. Die Duisburger nahmen zwar eine Ablöse ein, verloren aber einen wichtigen Offensivspieler. Hinzu kam der Abgang von Routinier Moritz Stoppelkamp – das alles konnte der MSV in seiner Offensivabteilung nicht kompensieren.

Noch am 19. Dezember gab MSV-Präsident Ingo Wald im Rahmen einer Pressekonferenz zu verstehen, dass er keine Kenntnis von Angeboten für Caspar Jander habe. MSV-Trainer Boris Schommers bekräftigte gleichzeitig, dass er davon ausgehe, dass Jander in der zweiten Saisonserie weiter für den MSV spiele. Der 44-Jährige gab sich aber auch keinen Illusionen hin, dass der gebürtige Münsteraner über den Sommer hinaus in Duisburg bleiben könnte.

MSV Duisburg steigt Mittwoch ins Training ein

Der MSV Duisburg nimmt am Mittwoch, 3. Januar, um 15 Uhr auf dem Vereinsgelände an der Westender Straße das Training nach der kurzen Weihnachtspause wieder auf. Übrigens: Am ersten Spieltag nach der Winterpause wird Caspar Jander, für welchen Klub auch immer, nicht am Start sein. Er kassierte beim 4:2-Sieg des MSV über den SC Freiburg II seine fünfte gelbe Karte und ist für die nächste Partie gesperrt.

