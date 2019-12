Großaspach. Tabellenführer MSV Duisburg hat in der 3. Fußball-Liga gerade noch ein 1:1 bei der abstiegsbedrohten SG Sonnenhof Großaspach erspielen.

Moritz Stoppelkamp bewahrt den MSV Duisburg vor Blamage

Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg entrollten nach dem Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach ein Transparent und bedankten sich bei den Auswärtsfahrern für „10.002 Kilometer Leidenschaft.“ Am letzten Auftritt in der Ferne im Jahr 2019 hatten die Fans aber nur bedingt Freude. Der Spitzenreiter musste sich mit einem 1:1(0:1) begnügen.

Compper beim MSV Duisburg wieder in der Startelf

Beim MSV stand Marvin Compper erstmals seit dem 6. Oktober wieder in der Startaufstellung. Er bildete gemeinsam mit Lukas Boeder die Innenverteidigung, Youngster Vincent Gembalies saß auf der Bank. Max Jansen vertrat im defensiven Mittelfeld den erkrankten Tim Albutat. Auf der Außenbahn erhielt Lukas Scepanik den Vorzug gegenüber Leroy-Jacques Mickels.

Die 600 MSV-Fans machten in der Mechatronic-Arena von Beginn an Stimmung, trotzdem schlummerten die Zebras in der Anfangsphase im Tiefschlaf. In der fünften Minute kam Großaspach auf einfache Weise zum 1:0. Jonas Behounek flankte ungehindert, und Dominik Martinovic köpfte ohne ernste Gegenwehr zum 1:0 ein.

MSV findet lange nicht in die Spur

Es war für die Gastgeber ein perfekte Start, während der MSV lange nicht in die Spur fand. Der Spitzenreiter konnte seine Klasse nicht einbringen. Großaspach verbuchte weitere Chancen, zweimal vergab Panagiotis Vlachodimos das 2:0.

Der MSV machte sich das Leben selbst schwer, spielte zu kompliziert. Hinzu kam, dass Rechtsverteidiger Joshua Bitter in der 28. Minuten mit einer Prellung im Unterleib ausschied. Für ihn kam Arnold Budimbu ins Spiel.

Budimbu vergab die erste ernsthafte Ausgleichschance, er scheiterte aus 13 Metern an Sonnenhof-Keeper Maximilian Reule (39.). Vincent Vermeij und Lukas Scepanik vergaben eine Doppelchance aus kurzer Distanz kläglich (41.).

Duisburg nach der Pause druckvoller

Zum Seitenwechsel kam Mickels für Scepanik ins Spiel. Duisburg spielte nun druckvoller, schnürte Großaspach phasenweise ein. Die erste Großchance der Meidericher resultierte aus einer Standardsituation. Moritz Stoppelkamp zirkelte den Ball bei einem Freistoß aus 17 Metern genau in den Winkel, doch der Keeper war zur Stelle und holte den Ball noch raus (59.).

Stoppelkamp kann ausgleichen

In der 72. Minute setzte sich Mickels im Strafraum durch, legte sich den Ball einen Tick zu weit vor und scheiterte am Torwart. In der 77. Minute klappte es dann aber doch – mit der unfreiwilligen Hilfe eines Ex-Kollegen: Der frühere Duisburger Dan-Patrick Poggenberg verpatzte einen Rückpass, Stoppelkamp kam an den Ball und knallte ihn zum 1:1 ins Netz.

Duisburg wollte mehr, drängte auf den Siegtreffer. Es blieb aber beim 1:1. Kurz vor Schluss kassierte der Großaspacher Ken Martin Gipson nach einem Foul an Budimbu die rote Karte.

Waldhof Mannheim sitzt MSV Duisburg im Nacken

Aufsteiger Waldhof Mannheim bezwang den Chemnitzer FC 4:3 (2:3) und schob sich mit 33 Zählern auf Platz drei hinter Duisburg (39) und Ingolstadt (34). Für die Kurpfälzer waren Mounir Bouziane (16.), Kevin Conrad (41.), Maurice Deville (54.) und Kevin Koffi (85.) erfolgreich. Die Treffer für den CFC schossen Philipp Hosiner (27/44.) und Rafael Garcia (20.).

Preußen Münster unterlag 1860 München durch einen Treffer von Sascha Mölders (65.) 0:1 (0:0). Münsters Ole Kittner sah wegen wiederholten Foulspiels (72.) den gelb-roten Karton.

Zwickau nur 2.2 gegen Meppen

Der FSV Zwickau kam trotz einer 2:0-Führung gegen den SV Meppen durch Tore von Ronny König (3.) und Morris Schröter (45.) über ein 2:2 (2:0) nicht hinaus. Marius Kleinsorge (63.) und Willi Evseev (86.) trafen zum Endstand für Meppen. Zwickaus Marcus Godinho (Zwickau) hatte wegen wiederholten Foulspiels (54.) Gelb-Rot gesehen. (sid)

